Fabrizio Romano komt met grote transferupdate over Sildillia en PSV

PSV heeft een bod van 3,5 miljoen euro uitgebracht op , zo meldt journalist Fabrizio Romano. De Bundesliga-club zet in op 6 miljoen euro, wat betekent dat er nog een aanzienlijk gat is tussen vraag en aanbod.

Nederlandse media maakten eerder al melding van een eerste bod, al liepen de details uiteen. Het Eindhovens Dagblad sprak van circa 4 miljoen euro exclusief bonussen; journalist Mounir Boualin van SoccerNews hield het op 5 miljoen euro exclusief bonussen. Als de berichtgeving van Romano klopt, ligt het bod dus nog een stuk lager.

Artikel gaat verder onder video

Wel zou er al een persoonlijk akkoord zijn met de verdediger over een vijfjarig contract. PSV moet er dus alleen nog uit zien te komen met zijn werkgever. De gesprekken lopen nog, zo weet Romano.

Journalist Jeroen Kapteijns reageert op de berichtgeving van Romano en schrijft over de vermeende vraagprijs van 6 miljoen euro: “Dat klinkt als een haalbare kaart. Daarmee zou vraagprijs 1 miljoen onder die van Sparta voor Marvin Young liggen. En dat voor een speler met ervaring in een Europese topcompetitie.” De Telegraaf wist zaterdag nog te melden dat Freiburg 8 miljoen euro wil, maar dat wordt nu dus weersproken.

Verdediging prioriteit bij PSV

PSV is deze zomer volop op zoek naar versterkingen voor de verdediging. Met Yarek Gasiorowski komt er al een nieuwe speler voor in het centrum, maar ook voor op de flanken moeten er spelers bij. Na het vertrek van Richard Ledezma, Rick Karsdorp en Tyrell Malacia heeft PSV alleen nog Mauro Júnior en Sergiño Dest die aan beide kanten kunnen spelen, maar verder heeft Peter Bosz geen vleugelverdedigers tot zijn beschikking.

Sildillia maakte in de zomer van 2020 de overstap van FC Metz naar Freiburg, waar hij in eerste instantie in het tweede elftal ging spelen. Een jaar later maakte de verdediger de stap naar het eerste, waarvoor hij tot dusver 107 duels speelde. Daarin scoorde hij driemaal en gaf hij ook drie assists. Naast de positie van rechtsback kan Sildillia ook in het centrum uit de voeten.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Reactie van Tillman voorafgaand aan afscheidsinterview bij PSV zegt alles 🔗

👉 Vijf clubs benaderen PSV voor Bakayoko, die een keiharde eis heeft 🔗

👉 Luuk de Jong verschijnt ineens op trainingsveld 🔗