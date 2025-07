PSV maakt borst nat: vraagprijzen Itakura en Sildillia bekend

PSV hoopt de verdediging deze zomer te versterken met en . Beide spelers lopen komende zomer uit hun contract bij respectievelijk Borussia Mönchengladbach en SC Freiburg. Toch moet PSV voor beide spelers nog een fors bedrag betalen, weet De Telegraaf.

PSV versterkte zich afgelopen week al met de twintigjarige verdediger Yarek Gasiorowski, maar zijn daarmee nog niet klaar op de transfermarkt. De Eindhovenaren willen namelijk ook nog wat ervaring aan de achterhoede toevoegen en zijn daarvoor weer uitgekomen bij Itakura, zo werd vrijdag duidelijk. De Japanner had een clausule in zijn contract staan voor twaalf miljoen euro, maar die is inmiddels verlopen.

Toch zal Mönchengladbach naar alle waarschijnlijkheid wel mee willen werken aan een vertrek van de 28-jarige verdediger. Zijn contract loopt namelijk komende zomer af en hij heeft geweigerd dit te verlengen. De Telegraaf schrijft dat Itakura voor een bedrag van acht tot negen miljoen euro op te pikken is in Duitsland. Dit bedrag kan gedurende de transferperiode nog wel een stuk zakken.

Ook Sildillia moet de verdediging van de landskampioen komen versterken. Eerder deze week kwam naar buiten dat PSV al dicht bij een persoonlijk akkoord is met de Fransman, die ook nog maar een contract voor een jaar heeft. Op dit moment zou Freiburg een vraagprijs van acht miljoen euro hanteren. Om beide verdedigers in te lijven, moet PSV dus nog diep in de buidel tasten.

