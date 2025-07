‘PSV nadert persoonlijk akkoord met volgende doelwit’

PSV is dicht bij een akkoord met van SC Freiburg, zo meldt tijdelijke clubwatcher Bob Hermus van het Eindhovens Dagblad. Er is nog geen sprake van een deal met de Duitsers, waar hij nog een contract voor een jaar heeft.

PSV is deze zomer volop op zoek naar versterkingen voor de verdediging. Met Yarek Gasiorowski komt er al een nieuwe speler voor in het centrum, maar ook voor op de flanken moeten er spelers bij. Na het vertrek van Richard Ledezma, Rick Karsdorp en Tyrell Malacia heeft PSV alleen nog Mauro Júnior en Sergiño Dest die aan beide kanten kunnen spelen, maar verder heeft Peter Bosz geen vleugelverdedigers tot zijn beschikking.

Vorige week werd al duidelijk dat PSV de verdediger op het oog heeft. Die gesprekken zijn inmiddels ‘volop’ aan de gang, zo meldt Hermus. Vooralsnog is er nog geen sprake van een akkoord met Freiburg, maar de landskampioen is in ieder geval concreet voor de Fransman. Ingewijden melden dat een persoonlijk akkoord niet ver weg is. Sildillia heeft nog een contract voor een seizoen in Duitsland.

Sildillia maakte in de zomer van 2020 de overstap van FC Metz naar Freiburg, waar hij in eerste instantie in het tweede elftal ging spelen. Een jaar later maakte de verdediger de stap naar het eerste, waarvoor hij tot dusver 107 duels speelde. Daarin scoorde hij driemaal en gaf hij ook drie assists. Naast de positie van rechtsback kan Sildillia ook in het centrum uit de voeten.

