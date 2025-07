Transfer onzeker, maar Valentijn Driessen is verbijsterd: 'Bizar, alles voor het geld'

De transfer van naar Spartak Moskou is nog allerminst zeker. Volgens De Telegraaf worden FC Twente en Spartak het maar niet eens over de transfersom. Valentijn Driessen vindt het schrikbarend dat de transfer überhaupt een thema is

Twente wees een eerste bod van 2 miljoen euro af; een tweede bod van 3,5 miljoen, plus 1 miljoen aan bonussen, werd ook niet aanvaard. Naar verluidt wil Twente nu een bedrag van 4,5 miljoen en een garantie op de bonussen van 1 miljoen euro. Dat bedrag is Spartak te gortig. De Russische competitie begint al over een week en Spartak zou al op zoek zijn naar alternatieven, waardoor de kans groter wordt dat Vlap in Enschede blijft.

Volgens journalist Valentijn Driessen had de 28-jarige middenvelder zelf al lang een streep moeten zetten door de transfer. “Daar ga je alleen heen voor het geld. Dat is gewoon lijkengeld! Onbegrijpelijk dat een Nederlander uit de Nederlandse competitie in zo'n land wil spelen”, haalt hij uit in de podcast Kick-Off. “Je ziet iedere dag de beelden, volgens mij was er weer een enorme drone-aanval op Kiev. Echt bizar. Alles voor het geld, hè.”

'Reactie FC Twente stuitend'

Collega Mike Verweij vindt vooral de reactie van Twente ‘stuitend’. “Jan Streuer is misschien wel een van de beste technisch directeuren van Nederland, maar dan is het commentaar: ‘Natuurlijk verkopen wij ook liever aan Duitsland, Frankrijk of Italië.’ Maar hij doet het wel. En het mag volgens de regels, maar als clubdirecteur kun je ook gewoon zeggen: het mag wel, maar we doen het niet. Evgeniy Levchenko is terecht verbolgen.”

Driessen vindt ook dat de speler in kwestie verantwoordelijkheid draagt. “Als die speler zelf zegt: daar ga ik gewoon niet heen, want ik kom met m'n geweten in de knel. Als jij niet met je geweten in de knel komt, weet ik niet of je wel een geweten hebt!”

