Afellay vertrekt plots bij KNVB: 'Dat was een heel groot issue voor ze'

Ibrahim Afellay is niet langer de assistent-bondscoach van Oranje Onder 19. Na het gewonnen EK vertrok bondscoach Peter van der Veen naar VfL Wolfsburg om assistent te worden van Paul Simonis en in zijn kielzog heeft ook Afellay de KNVB verlaten.

Afellay kon en wilde wel blijven, maar de communicatie verliep stroef. Uiteindelijk stelde de KNVB een eis waar hij niet aan kon voldoen. “Ja, ik vind het wel jammer, absoluut. Het was de bedoeling dat ik zou doorgaan met Peter van der Veen, maar die is uiteindelijk assistent geworden van Paul Simonis bij VfL Wolfsburg. Ik liet het een beetje afhangen van wie de trainer zou worden bij Onder 18”, legt hij uit bij Studio Voetbal.

Artikel gaat verder onder video

“Daar ben ik niet echt van op de hoogte gehouden. Er werd van uitgegaan dat ik door zou gaan. Uiteindelijk heeft dat heel lang geduurd.” Vorige week werd Anoush Dastgir aangesteld als nieuwe bondscoach van de Onder 18, terwijl Adil Ramzi doorgeschoven lijkt naar de Onder 19. Dat is althans te zien op zijn LinkedIn-profiel, maar niet door de KNVB bevestigd. Wel werd Afellay door Ramzi benaderd om assistent te worden bij de Onder 19.

"Dat was begin augustus, maar ik had ook weer andere dingen gepland. Ik heb aangegeven dat ik daar wel oren naar had, alleen zou ik er de eerste week in september niet zijn. Dat was een heel groot item voor ze, een issue”, zegt hij. “Ik mocht alleen door als ik er ook in september zou zijn. Dat is geen kwalificatie, dat is een oefenperiode. Ik heb daar twee jaar uitstekend gewerkt, maar de enige weg was dat ik ook in september daarbij aanwezig zou moeten zijn. Ik kon niet de volgende interlandbreak pas aansluiten. Dus dat houdt dan nu op.”

Afellay kijkt evenwel terug op een prachtig EK in Roemenië, waarin Oranje de titel greep. “Mijn rol was heel minimaal, maar het was wel een hele leuke ervaring. Een superleuke groep en een mooie afsluiting van het seizoen. Het zijn echt jongens met een mooie toekomst voor de boeg, zoals Kees Smit, Tygo Land, Ayoub Oufkir, Aymen Sliti, Givairo Read, Don-Angelo Konadu…”, somt hij op.