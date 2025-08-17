Live voetbal 5

Ajax loopt tegen sterk Go Ahead tegen eerste puntverlies aan

Ajax-verdediger Ko Itakura
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
17 augustus 2025, 14:12

Ajax is op bezoek bij Go Ahead Eagles tegen het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen aangelopen. Na een boeiende eerste helft met twee doelpunten aan beide kanten wisten beide ploegen na rust niet meer tot scoren te komen: 2-2. Bij de Amsterdammers zorgden Davy Klaassen en Youri Baas voor de treffers, terwijl namens Go Ahead Melle Meulensteen en Evert Linthorst het net vonden.

Met de debuterende Ko Itakura in de basis begon Ajax goed aan het duel in De Adelaarshorst. Na drie minuten stonden de mannen van John Heitinga namelijk al op voorsprong. Owen Wijndal gaf de bal na goed werk aan Raúl Moro, die deze de zestien in slingerde. Gerrit Nauber kreeg de bal op zijn been, maar wist deze niet goed te verwerken. Het speelobject landde op het hoofd van Klaassen, die voor de vroege openingstreffer zorgde.

In de loop van de eerste helft werd Go Ahead steeds gevaarlijker, wat na twintig minuten resulteerde in de gelijkmaker. Een vrije trap van de thuisploeg werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Victor Edvardsen alle tijd kreeg om de bal op het hoofd van een vrije man te leggen. Die vond hij in de persoon van Meulensteen, die het leer langs Vitezslav Jaros knikte. Twee minuten daarna ging de hele Adelaarshorst staan voor een ontroerend moment. Er werd door iedereen, ook de spelers en staf, luid geapplaudisseerd voor Jesse, het zoontje van een Go Ahead Eagles-supporter die op tweejarige leeftijd overleed.

De slotfase van de eerste helft stond garant voor spektakel. Na balverlies van Moro kwam deze snel bij Edvardsen terecht. De spits van de Deventenaren behield het overzicht goed en legde terug op Linthorst, die de 2-1 kon binnenschieten. In de blessuretijd kwam Ajax echter weer langszij. Go Ahead moest een hoekschop met tien man verdedigen nadat Mats Deijl de bal vol in zijn gezicht had gekregen, maar slaagde daar niet in. Gaaei slingerde de bal het strafschopgebied in, waarna Weghorst deze met het hoofd breedlegde op Mokio. De middenvelder probeerde het met een omhaal, die De Busser nog net van de lijn kon halen. Uit de rebound was Baas wel trefzeker, waardoor beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer opzochten.

Zo enerverend als de eerste helft eindigde, zo tam begon het tweede bedrijf. In het eerste kwartier na rust deelden beide ploegen wel wat speldenprikjes uit, maar tot echt grote kansen kwamen ze niet. Na ruim zeventig minuten spelen dacht Steven Berghuis Ajax weer op voorsprong te zetten, maar de buitenspeler nam de bal mee met zijn arm voor hij deze binnenschoot. Zijn goal ging dus niet door. In de slotfase ging Ajax naarstig op zoek naar een nieuwe voorsprong en kreeg het de nodige kansen, maar Jari De Busser bleek telkens een sta-in-de-weg.

Met het gelijkspel staat Ajax na twee wedstrijden op vier punten, waarmee voor nu de vierde plek wordt bezet. In de loop van de dag kunnen de Amsterdammers nog wel door de nodige ploegen worden ingehaald. Voor Go Ahead Eagles is het alweer het tweede gelijkspel van het nieuwe seizoen, waardoor de ploeg van Melvin Boel na twee duels op evenzoveel punten staat.

Hurricane.
278 Reacties
375 Dagen lid
2.187 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad komt er maar in met je analyse.

❌❌❌
66 Reacties
9 Dagen lid
165 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Je weet het van te voren al dat het lastig kan worden, maar een echte topploeg komt hier gewoon als winnaar uit de strijd. Ajax is nog lang niet klaar voor zowel de competitie als de CL. Het spel moet stukken beter. Dominanter worden en meer leveren dit is niks.

balletje rond
261 Reacties
940 Dagen lid
1.420 Likes
balletje rond
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Voetbalhoofdstad of Slicks nog een fijne dag klein kind lekker man top dag vandaag CL kampioen wint niet van Eagles wat een zorgelijke toestand zie het somber in met Heitinga als trainer Kroes helemaal in paniek op zoek naar wat afgekeurde spelers leegloop in de arena toeschouwers komen niet meer kijken naar deze wanordelijke bende

❌❌❌
66 Reacties
9 Dagen lid
165 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@balletje rond, je kan niet eens kleinkind spellen. En waar was je na Fener? Verstoppertje spelen peuter.

Hurricane.
278 Reacties
375 Dagen lid
2.187 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@balletje rond Heerlijk genoten van de wedstrijd hier op Samos. Weghorst kreeg eindelijk een keer geel en Sjonnie ook. Sjonnie ziet het niet meer zitten. Grote paniek daar.

❌❌❌
66 Reacties
9 Dagen lid
165 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

@Hurricane. Blij dat jullie genoten hebben ondanks Ajax aan het prutsen is eindigde zij nog steeds boven Feyenoord op de ranglijst maar dat besef je niet als de haat groter is dan liefde voor je eigen club, Fijne zondag stumpertjes.

Hurricane.
278 Reacties
375 Dagen lid
2.187 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@❌❌❌ Over haat gesproken. Kijk even in de spiegel stumpert. Fijne zondag.

❌❌❌
66 Reacties
9 Dagen lid
165 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Hurricane. Moeilijk hè wat zelf verzinnen?

Voetbalhoofdstad
289 Reacties
19 Dagen lid
930 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@xxx, inderdaad. vorig seizoen niet het beste ajax, maar wel straatlengte voor op feijenoord geeindigd. Feijenoord vernederd door het nietige fenerbache in de CL. Maar ajax wel gewoon net als PSV bij de grote mannen en niet bij de kleintjes in de EL. De pijn en paniek zit zo diep dat ze moeite hebben om nederig te zijn. Maar dat zullen ze snel genoeg worden met alle misaankopen en de financiele problemen. We gaan rustig kijken hoe de feijenoorders zichzelf ten gronde gaan richten als provincieclubje op zuid.

Hurricane.
278 Reacties
375 Dagen lid
2.187 Likes
Hurricane.
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Moeite hebben met nederig zijn hahaha hoe verzin je het. Niet teveel medicatie nemen hoor. Hahaha.

Arena
72 Reacties
6 Dagen lid
224 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Gewoon een terecht gelijkspel. Voor Ajax nog veel werk aan de winkel. Daar is alles wel mee gezegd wat mij betreft. Gelijkspelen is beter dan verliezen. De anderen gaan ook nog punten inleveren, dat is zeker. Het is nog vroeg.

❌❌❌
66 Reacties
9 Dagen lid
165 Likes
❌❌❌
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@Ruud40, voor jou hadden ze vroeger een naam in de tweede wereldoorlog.

Voetbalhoofdstad
289 Reacties
19 Dagen lid
930 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Prima resultaat tegen een subtopper en de potentiele nummer 3 achter PSV en Ajax. Gelijk de sterkere tegenstanders achter de rug hebben net als dadelijk PSV is lekker met een zwaar CL programma. En door.

Arena
72 Reacties
6 Dagen lid
224 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@XXX: het is wederom KC met een andere naam.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.055 Dagen lid
4.530 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad hoeveel geld heb je ingezet op de eindstand van de competitie? Waarschijnlijk niks, gewoon omdat het alleen maar blablabla uit je waffel is

Joseph
15 Reacties
939 Dagen lid
18 Likes
Joseph
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Is wel mooi dat hij eerst zegt: goed resultaat tegen een "subtopper" om daarna te zeggen dat het een potentiële kandidaat is voor plek 3. Spreekt elkaar ook een beetje tegen

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.055 Dagen lid
18.635 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Gae altijd lastig, ik had gerekend op verlies dus 2-2 is mooi meegenomen. Bij vlagen zat er wat in maar over het geheel zag het er niet uit.

gtsb 2.0
5.856 Reacties
1.055 Dagen lid
25.455 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Kramer dit soort accounts gewoon laten . Xxx ruud40 arena voetbalhoofdstad,haha etcetc . Dat zijn gewoon kc,sticks,kgm met hun subaccountjes .

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.055 Dagen lid
18.635 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@gtsb 2.0 ja te triest helaas. Weet jij of Goku vertrokken is?

Arena
72 Reacties
6 Dagen lid
224 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Frappant hoe zo achterlijk reageren weer is toegestaan en als je iets terugzegt wordt je opmerking verwijderd.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.055 Dagen lid
18.635 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@Arena welkom bij de club van Mostert.

Arena
72 Reacties
6 Dagen lid
224 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou, lekker belachelijk is het.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.352 Reacties
1.055 Dagen lid
18.635 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

@Arena ja het is een kansloze redactie.

Voetbalhoofdstad
289 Reacties
19 Dagen lid
930 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    3
    + 1
avatar

@arena pijnlijker is dat wanneer ze tot op het bot vernederd worden of "te kakken worden gezet" volgens een Fcupdate artikel ze nergens te bekennen zijn. Zo stil en nederig. Wanhoop drijft ze om op deze artikelen te reageren. Want ze weten diep dat dit seizoen AZ, GAE, Utrecht en Twente over feijenoord heen gaan en strijden voor plek 3 achter PSV en Ajax.

Copa
1.916 Reacties
705 Dagen lid
22.370 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Terechte uitslag Vorig jaar schreef ik het, vorige week schreef ik vandaag nogmaals. Klaassen en Berghuis redden et gewoon niet meer. Brobbey zou trouwens waardevol zijn geweest vandaag. Eerste helft dacht ik dat Barcelona toch echt gisteren al had gespeeld zo speelden de Eagles met Ajax, dus niet tegen Ajax maar met Ajax. Het deed me ook denken aan de wedstrijden van Ajax tegen Atalanta en United. Toen mocht Ajax de bal zo vaak als ze maar wilden rondspelen, net als Eagles vandaag en daar bleef het toen bij en vandaag ook Toen creeerden Ajax weinig tot niets en Eagles vandaag ook niet Dus Klaasen en Berghuis eruit

Geus
141 Reacties
868 Dagen lid
699 Likes
Geus
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Was te verwachten hè.. top 2 staat weer bovenaan. PSV zal winnen tegen Twente. PSV en NEC. Niet verwacht dat de top 2 na twee wedstrijden al bovenaan staan!

Copa
1.916 Reacties
705 Dagen lid
22.370 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Haha, dit is nou leuk. Waren er maar meer zoals jij Geus

Copa
1.916 Reacties
705 Dagen lid
22.370 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Misschien is het niet voor iedereen duidelijk en daarom zal ik het maar eens opschrijven. De site is weliswaar open en we kunnen vrij discussiëren, echter ik zal alleen met je in gesprek gaan als je bewezen hebt dit te verdienen. Als ik niet reageer, dan betekent het dat je het nog niet hebt verdiend. Vervelend wellicht, maar het komt de site ten goede

ERIMIR
3.165 Reacties
406 Dagen lid
37.006 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

GAE is gewoon een goede ploeg, zij zullen dit seizoen ook weer hoge ogen gooien. Ajax is er nog niet en moet nog de juiste balans vinden met al die nieuwe spelers. Het is te hopen dat Sutalo weer snel terug is, die missen we toch ook een beetje in de achterhoede.

Quarlon
588 Reacties
1.055 Dagen lid
3.299 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Voor de Feyenoord haters die gisteren weer actief waren is dit een prachtige en verdiende uitslag

ERIMIR
3.165 Reacties
406 Dagen lid
37.006 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Quarlon, waarom? Het was toch een slechte wedstrijd van Feyenoord of heb je naar een andere wedstrijd gekeken. Excelsior had nog 1 of 2 goals kunnen maken, het was een open wedstrijd. Dit Gae is toch wel van een ander kaliber dan Excelsior.

