Ajax loopt tegen sterk Go Ahead tegen eerste puntverlies aan

Ajax is op bezoek bij Go Ahead Eagles tegen het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen aangelopen. Na een boeiende eerste helft met twee doelpunten aan beide kanten wisten beide ploegen na rust niet meer tot scoren te komen: 2-2. Bij de Amsterdammers zorgden Davy Klaassen en Youri Baas voor de treffers, terwijl namens Go Ahead Melle Meulensteen en Evert Linthorst het net vonden.

Met de debuterende Ko Itakura in de basis begon Ajax goed aan het duel in De Adelaarshorst. Na drie minuten stonden de mannen van John Heitinga namelijk al op voorsprong. Owen Wijndal gaf de bal na goed werk aan Raúl Moro, die deze de zestien in slingerde. Gerrit Nauber kreeg de bal op zijn been, maar wist deze niet goed te verwerken. Het speelobject landde op het hoofd van Klaassen, die voor de vroege openingstreffer zorgde.

Artikel gaat verder onder video

In de loop van de eerste helft werd Go Ahead steeds gevaarlijker, wat na twintig minuten resulteerde in de gelijkmaker. Een vrije trap van de thuisploeg werd door Ajax niet goed verwerkt, waarna Victor Edvardsen alle tijd kreeg om de bal op het hoofd van een vrije man te leggen. Die vond hij in de persoon van Meulensteen, die het leer langs Vitezslav Jaros knikte. Twee minuten daarna ging de hele Adelaarshorst staan voor een ontroerend moment. Er werd door iedereen, ook de spelers en staf, luid geapplaudisseerd voor Jesse, het zoontje van een Go Ahead Eagles-supporter die op tweejarige leeftijd overleed.

De slotfase van de eerste helft stond garant voor spektakel. Na balverlies van Moro kwam deze snel bij Edvardsen terecht. De spits van de Deventenaren behield het overzicht goed en legde terug op Linthorst, die de 2-1 kon binnenschieten. In de blessuretijd kwam Ajax echter weer langszij. Go Ahead moest een hoekschop met tien man verdedigen nadat Mats Deijl de bal vol in zijn gezicht had gekregen, maar slaagde daar niet in. Gaaei slingerde de bal het strafschopgebied in, waarna Weghorst deze met het hoofd breedlegde op Mokio. De middenvelder probeerde het met een omhaal, die De Busser nog net van de lijn kon halen. Uit de rebound was Baas wel trefzeker, waardoor beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer opzochten.

Zo enerverend als de eerste helft eindigde, zo tam begon het tweede bedrijf. In het eerste kwartier na rust deelden beide ploegen wel wat speldenprikjes uit, maar tot echt grote kansen kwamen ze niet. Na ruim zeventig minuten spelen dacht Steven Berghuis Ajax weer op voorsprong te zetten, maar de buitenspeler nam de bal mee met zijn arm voor hij deze binnenschoot. Zijn goal ging dus niet door. In de slotfase ging Ajax naarstig op zoek naar een nieuwe voorsprong en kreeg het de nodige kansen, maar Jari De Busser bleek telkens een sta-in-de-weg.

Met het gelijkspel staat Ajax na twee wedstrijden op vier punten, waarmee voor nu de vierde plek wordt bezet. In de loop van de dag kunnen de Amsterdammers nog wel door de nodige ploegen worden ingehaald. Voor Go Ahead Eagles is het alweer het tweede gelijkspel van het nieuwe seizoen, waardoor de ploeg van Melvin Boel na twee duels op evenzoveel punten staat.