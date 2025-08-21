AZ heeft aan twee momenten genoeg om uitstekende overwinning op Levski Sofia te boeken

AZ heeft donderdag een knappe overwinning geboekt op Levski Sofia. De ploeg van Maarten Martens speelde niet geweldig, maar had aan twee goede momenten genoeg om een 0-2 overwinning te boeken in de play-off-ronde van de Conference League.

De eerste helft begon voortvarend, met een Levski Sofia dat AZ even in de verdrukking bracht. Het aanvangsoffensief leverde dan wel geen grote kansen op; het Bulgaarse publiek ging wel op de banken staan. Na een minuut of tien kreeg AZ meer grip op de wedstrijd en kreeg het via Kees Smit een halve en met Mees de Wit een hele kans. Het schot van de linksback belandde echter in het linkerzijnet. Wat daarna volgde was een lange periode zonder al te veel kansen, waarbij beide ploegen vooral defensief goed stonden. Echt sprankelend was de eerste helft dan ook niet.

De tweede helft leek op dezelfde voet verder te gaan, totdat Isak Jensen zijn man passeerde en een bal panklaar op het hoofd van Ibrahim Sadiq legde. Aangezien linksback Maicon ook verkeerde timede, kon Sadiq eenvoudig binnen knikken: 0-1. AZ had toen de smaak te pakken en voetbalde zich snel naar een 0-2 voorsprong. Een ingooi naar Smit werd door de middenvelder knap aangenomen: met zijn controle panneerde hij zijn directe tegenstander. Smit bood Peer Koopmeiners vervolgens een schietkans, maar zijn schot werd gepareerd. Troy Parrott kreeg de rebound voor zijn voeten en tikte met links binnen (0-2).

AZ trok zich toen weer terug in de defensieve stellingen en leek die voorsprong over de streep te willen trekken. Levski bleek, buiten een foutje van Denso Kasius en een prachtige vrije trap die op de lat terechtkwam om, niet bij machte om zich door de Alkmaarse verdediging heen te spelen. En zo bezorgt AZ zichzelf een uitstekende uitgangspositie: volgende week donderdag staat de return in Noord-Holland op de planning.