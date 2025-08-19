Live voetbal

Derksen genoot van één gast bij De Oranjezomer: ‘Perfecte voetbalanalist’

Johan Derksen aan het woord bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
Luuk van Grinsven
19 augustus 2025, 10:53

Johan Derksen heeft genoten van Nicky van der Gijp bij De Oranjezomer. De zoon van René van der Gijp schoof in juli aan bij het SBS6-programma en maakte een uitstekende indruk op De Snor.

Vandaag Inside-hoofdrolspelers Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp genoten afgelopen drie maanden van hun vakantie, waardoor De Oranjezomer als vaste talkshow te zien was op SBS6. Tijdens dat programma maakten verschillende gasten hun opwachting, waaronder Nicky van der Gijp. Op 21 juli nam de 23-jarige zoon van René plaats aan de bar.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb net tegen René gezegd, dat ik verbijsterd was over hoe goed zijn zoon het deed. Die zag ik plotseling zitten en is een perfecte analist, als het over voetbal gaat”, is Derksen maandagavond complimenteus tijdens de terugkeer van Vandaag Inside. Vader René voegt toe: “Leuk voor hem.”

Raymond Mens, die samen met Thomas van Groningen vast aan tafel zat tijdens De Oranjezomer, genoot ook van Nicky van der Gijp. “Het was heel fijn om hem erbij te hebben, hij brengt positiviteit. Hij is lekker vlot en zegt geen één keer ‘uh’. Dat was hartstikke lekker”, aldus Mens.

