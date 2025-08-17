FC Volendam-fans horen in 8 minuten tijd heel verschillende dingen over Mbuyamba

is mogelijk bezig aan zijn laatste weken bij FC Volendam. De 23-jarige centrumverdediger is volgens zijn trainer Rick Kruys toe aan een stap hogerop. Kruys gunt zijn pupil ook een mooie transfer, maar zelf loopt Mbuyamba minder hard van stapel.

Mbuyamba maakte zondag uit een kopbal de 2-2 tegen AZ en dat was ook de eindstand. ESPN-verslaggever Hans Kraay junior drukt Kruys op het hart om de verdediger binnenboord te houden. “Ik zal het meenemen, Hans”, antwoordt Kruys. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt met Xavier, en Xavier heeft vandaag ook weer laten zien dat hij misschien wel toe is aan een nieuwe stap.”

“Ik snap dat voetbal natuurlijk wel opportuun is, en spelers Xavier wil je altijd in je selectie hebben, maar ik denk dat hij alsnog gaat vertrekken”, is de trainer eerlijk. “Iedereen heeft zijn ambities. Het is ook mooi dat hij deze club heeft gebruikt als springplank ergens naartoe. En wij hebben ons natuurlijk altijd sterk met Nick Verschuren (gehuurd van Ajax, red.).”

Daarnaast gaat Volendam zich versterken met Anthony Descotte, die wordt gehuurd van Charleroi. Kruys bevestigt dat de aanvaller op weg is naar Volendam. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Utrecht.

Mbuyamba: 'Misschien beter om een jaar te wachten'

De voormalig jeugdspeler van FC Barcelona en Chelsea komt acht minuten later zelf voor de camera en slaat opvallend genoeg een andere toon aan. Hij erkent dat er concrete interesse is, maar: “Misschien niet wat ik nu wil. Ik moet geen transfer maken om maar een transfer te maken. Ik weet dat er betere opties zijn als ik misschien nog een seizoen wacht.”

Dat zou mooi zijn voor Volendam, erkent Mbuyamba. “En voor mij ook niet slecht. Maar het kan nog zijn dat die club waar ik wel heen wil, nog komt. Waar ik heen wil? Dat weet ik en dat hoef ik niet te delen. Maar ja, als die wel komen, dan zou ik wel weg kunnen.”

Technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam liet eerder al weten dat Mbuyamba voor een miljoen euro weg kan. Analist Bram van Polen vindt het weinig geld. “Ik heb het idee dat hij nog meer stappen kan gaan zetten. Hij komt zo hoog bij de kopbal, het is zo sterk wat hij daar laat zien, ook al was het een blunder van Owusu-Oduro. Ik zie hem ook dribbelen en goede ballen door de linies heen geven, het is echt wel een jongen met heel veel potentie.”