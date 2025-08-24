Goedemorgen Eredivisie kan niet geloven waar Anthony Correia een penalty voor wil

FC Volendam is van mening dat het zaterdagavond een strafschop is ontzegd tegen Telstar (2-2), maar volgens Telstar-trainer Anthony Correia had zijn ploeg juist een penalty had moeten krijgen. Daarmee zorgt hij voor verbazing in het programma Goedemorgen Eredivisie.

Het eerste discussiepunt was de situatie in de 88ste minuut, bij een stand van 2-2. Daar leek Tyrese Noslin hands te maken bij een kans van Volendam, maar scheidsrechter Sander van der Eijk wees niet naar de stip. Ook videoscheidsrechter Clay Ruperti greep niet in. Correia ziet het moment terug en zegt: "Ik denk dat het geen penalty was. Maar hadden we een penalty mee moeten krijgen? Dat is de vraag."

Mario Been reageert direct: "Deze kan hij geven." Wanneer Correia erkent dat de bal tegen Noslins hand kwam, legt Been uit waarom hij het een strafschop vindt. "Anthony had het over de steunarm, maar hij was nog niet zo ver om hem te steunen. De bal verandert van richting. Hier kan hij een strafschop voor geven. Hij trekt zijn arm ook in daarna, zie je dat? Hij zet hem ook niet meer. Hij schrikt eigenlijk van wat er gebeurt."

Ook Kaj Sierhuis sluit zich daarbij aan, al benadrukt hij de nuance. "Het blijft gewoon grijs gebied, maar ik vind het ook een penalty. Ik kan me ergens ook wel vinden in de steunarmuitleg van Anthony en waarschijnlijk ook van de KNVB." Correia vraagt: "Op welke arm valt hij?"

Presentator Milan van Dongen moet toegeven: "Ja, in principe op die arm." Waarop Correia concludeert: "Het mooie is, dit is het grijze gebied van het scheidsrechter zijn. Als ik speler van Volendam was, zou ik zeker klagen. Maar ik ken niemand die met zijn armen naast elkaar zo gaat liggen. Die persoon heb ik nog nooit in mijn hoofd gezien, dus ik denk dat de KNVB gelijk heeft."

Hans Kraay junior denkt daar anders over. "Deze jongen kan er niets aan doen, maar hij laat de bal van richting veranderen. Anders gaat hij erin. Dan is het een penalty."

Vervolgens legt Correia de bal bij het tweede moment, ditmaal in het voordeel van zijn eigen ploeg. In de tachtigste minuut, bij een 2-1 voorsprong, is er contact tussen Nils Rossen en Ozan Kökçü. "Was dit contact, ja of nee? Eerlijk zeggen", vraagt hij de tafel. Milan van Dongen erkent het contact. "Nou, dan is het toch een penalty?", vraagt Correia. De presentator antwoordt: "Hij maakt al wel een vallende beweging voordat er contact is."

Volgens de Telstar-trainer zocht Rossen de tegenstander echter niet op. De analisten zien het anders. Kaj Sierhuis stelt: "Ik vind dit echt, echt, echt geen overtreding." Been vult aan: "Nee, nee, nee. Ik wil echt met je meegaan, maar…" Correia houdt echter voet bij stuk. "Als jou dit overkomt, wil je hem honderd procent zeker hebben. Dit is gewoon een penalty! Kökçü mist de bal."

Sierhuis en Been blijven kritisch. De spits van Fortuna Sittard geeft aan: "Nils weet dat hij in het duel gaat komen en begint al met zijn val voordat er contact is. Kökçü probeert ook nog zijn been terug te halen." Daarmee blijft Correia alleen in zijn overtuiging dat zijn ploeg tekort is gedaan.