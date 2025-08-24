Live voetbal 3

Goedemorgen Eredivisie kan niet geloven waar Anthony Correia een penalty voor wil

Anthony Correia bij Goedemorgen Eredivisie
Foto: © ESPN
1 reactie
Dominic Mostert
24 augustus 2025, 11:45

FC Volendam is van mening dat het zaterdagavond een strafschop is ontzegd tegen Telstar (2-2), maar volgens Telstar-trainer Anthony Correia had zijn ploeg juist een penalty had moeten krijgen. Daarmee zorgt hij voor verbazing in het programma Goedemorgen Eredivisie.

Het eerste discussiepunt was de situatie in de 88ste minuut, bij een stand van 2-2. Daar leek Tyrese Noslin hands te maken bij een kans van Volendam, maar scheidsrechter Sander van der Eijk wees niet naar de stip. Ook videoscheidsrechter Clay Ruperti greep niet in. Correia ziet het moment terug en zegt: "Ik denk dat het geen penalty was. Maar hadden we een penalty mee moeten krijgen? Dat is de vraag."

Artikel gaat verder onder video

Mario Been reageert direct: "Deze kan hij geven." Wanneer Correia erkent dat de bal tegen Noslins hand kwam, legt Been uit waarom hij het een strafschop vindt. "Anthony had het over de steunarm, maar hij was nog niet zo ver om hem te steunen. De bal verandert van richting. Hier kan hij een strafschop voor geven. Hij trekt zijn arm ook in daarna, zie je dat? Hij zet hem ook niet meer. Hij schrikt eigenlijk van wat er gebeurt."

Ook Kaj Sierhuis sluit zich daarbij aan, al benadrukt hij de nuance. "Het blijft gewoon grijs gebied, maar ik vind het ook een penalty. Ik kan me ergens ook wel vinden in de steunarmuitleg van Anthony en waarschijnlijk ook van de KNVB." Correia vraagt: "Op welke arm valt hij?"

Presentator Milan van Dongen moet toegeven: "Ja, in principe op die arm." Waarop Correia concludeert: "Het mooie is, dit is het grijze gebied van het scheidsrechter zijn. Als ik speler van Volendam was, zou ik zeker klagen. Maar ik ken niemand die met zijn armen naast elkaar zo gaat liggen. Die persoon heb ik nog nooit in mijn hoofd gezien, dus ik denk dat de KNVB gelijk heeft."

Hans Kraay junior denkt daar anders over. "Deze jongen kan er niets aan doen, maar hij laat de bal van richting veranderen. Anders gaat hij erin. Dan is het een penalty."

tv
© ESPN

Vervolgens legt Correia de bal bij het tweede moment, ditmaal in het voordeel van zijn eigen ploeg. In de tachtigste minuut, bij een 2-1 voorsprong, is er contact tussen Nils Rossen en Ozan Kökçü. "Was dit contact, ja of nee? Eerlijk zeggen", vraagt hij de tafel. Milan van Dongen erkent het contact. "Nou, dan is het toch een penalty?", vraagt Correia. De presentator antwoordt: "Hij maakt al wel een vallende beweging voordat er contact is."

Volgens de Telstar-trainer zocht Rossen de tegenstander echter niet op. De analisten zien het anders. Kaj Sierhuis stelt: "Ik vind dit echt, echt, echt geen overtreding." Been vult aan: "Nee, nee, nee. Ik wil echt met je meegaan, maar…" Correia houdt echter voet bij stuk. "Als jou dit overkomt, wil je hem honderd procent zeker hebben. Dit is gewoon een penalty! Kökçü mist de bal."

Sierhuis en Been blijven kritisch. De spits van Fortuna Sittard geeft aan: "Nils weet dat hij in het duel gaat komen en begint al met zijn val voordat er contact is. Kökçü probeert ook nog zijn been terug te halen." Daarmee blijft Correia alleen in zijn overtuiging dat zijn ploeg tekort is gedaan.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Anthony Descotte dompelt Telstar in rouw

Supersub Descotte boort Telstar eerste Eredivisiezege in 47 jaar door de neus

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
Mandjes bij Telstar - Volendam

Teruglezen: zo verliep de Eredivisie-zaterdag met zeges PSV en Sparta en gelijkspel in Vissersderby

  • Gisteren, 23:03
  • Gisteren, 23:03
Er wordt met bier gegooid bij Telstar - FC Volendam

Telstar - FC Volendam gestaakt: misdragende fan pontificaal in beeld

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ajeto!
516 Reacties
1.062 Dagen lid
3.710 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Soms win je wat, soms verlies je wat. Je kan het duizenden keren in herhaling zien maar veranderen gaat het toch niet meer. Je moet het niet op dit soort momenten aan laten komen. 2-0 voor als promovendus dan moet je gewoon met 11 man in de doelmond staan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ajeto!
516 Reacties
1.062 Dagen lid
3.710 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Soms win je wat, soms verlies je wat. Je kan het duizenden keren in herhaling zien maar veranderen gaat het toch niet meer. Je moet het niet op dit soort momenten aan laten komen. 2-0 voor als promovendus dan moet je gewoon met 11 man in de doelmond staan

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Volendam

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Fortuna
2
-1
1
14
Heerenveen
2
-1
1
15
Telstar
3
-4
1
16
Twente
2
-3
0
17
Excelsior
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel