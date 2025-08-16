Influencer Rhodé Kok aangesproken door Patrice Evra: 'Heel rare gozer, hij is eruit gezet'

Voormalig topvoetballer Patrice Evra (44) heeft een poging gedaan om de Nederlandse influencer Rhodé Kok te versieren. Dat vertelt collega-YouTuber Koen van Heest op het kanaal van De Bankzitters.

Van Heest, zelf lid van De Bankzitters, vertelt in de podcast Bankzitters achter de Schermen: “Zij loopt naar die bar toe, komt er een gozer naast haar staan. Die zegt tegen haar: 'Wauw, je hebt een geweldige energie, ik kan het voelen'. En toen zei hij van: ‘Wat wil je drinken?’”

De twintigjarige Kok, met 1,3 miljoen volgers op TikTok en 485.000 op Instagram een van de bekendste Nederlandstalige influencers, liet aan Evra weten dat ze net een tequila met spa rood voor een vriendin had besteld. Evra roept naar de barman: ‘Tequila voor mevrouw!’

De barman was ook een beetje in de war. "Toen ging hij een soort van zelf half inschenken. Rhodé zei toen: 'Het is niet voor mij, maar voor een vriend.’ Toen zei hij: ‘Haal je vriendin hierheen!’ Hij was echt boos, het sloeg gewoon helemaal nergens op.”

“Echt een hele rare gozer”, klinkt het. “Dus wij staan daar even en die gozer wordt dus uit dat kleine blokje met VIP-tafels gezet.” Van Heest vroeg daarna aan Kok om welke man het ging. “Rhodé wijst hem aan en ik denk: die lijkt op Patrice Evra. Hè?! Ik zoek een foto van hem op en kijk nog een keer. Ik denk: verdraaid.”