Jadiel Pereira da Gama verbreekt 66 jaar oud record: jongste speler ooit in de Eredivisie

Jadiel Pereira da Gama
Foto: © Imago
Dominic Mostert
15 augustus 2025, 21:57

Jadiel Pereira da Gama is sinds vrijdagavond de jongste speler ooit in de Eredivisie. De middenvelder debuteerde als invaller in de uitwedstrijd tegen Telstar. Met een leeftijd van 15 jaar en 245 dagen schreef hij geschiedenis.

De controleur uit Almere verbreekt daarmee een 66 jaar oud record, dat op naam stond van Wim Kras. Hij debuteerde voor FC Volendam toen hij 15 jaar en 290 dagen oud was. Lang stond Pereira da Gama overigens niet op het veld. Hij viel in de 88ste minuut in bij een 0-2 stand, die ook de eindstand werd.

De tiener liet vorige maand nog aan De Stentor weten dat het record 'wel in zijn hoofd' zat. "Ik mag met het eerste meedraaien en als dat goed gaat, blijf ik daar", zei hij. De jeugdinternational van Nederland Onder 16 tekende op 2 juli zijn eerste profcontract, voor de duur van drie jaar.

“Ik ben heel blij met mijn allereerste contract. Dat dit bij PEC Zwolle is, voelt voor mij extra bijzonder aangezien ik hier al jaren speel. Nu wil ik beter worden, van mijn teamgenoten leren en natuurlijk debuteren in het eerste elftal”, zei Pereira da Gama toen op de clubsite.

Technisch directeur Gerry Hamstra zei dat PEV ontzettend trots was dat Pereira da Gama 'ondanks nationale en internationale interesse zijn eerste profcontract bij ons heeft getekend'. PSV en Ajax waren voor hem in de race. "Dat Jadiel in de voorbereiding al bij de selectie is gehaald zegt veel over zijn kwaliteiten. Jadiel pikt snel dingen op en staat open voor de feedback van zijn teamgenoten. Alle ingrediënten zijn aanwezig om samen te werken aan een mooie toekomst."

Telstar - PEC

0 - 2
Eredivisie
2025/2026

