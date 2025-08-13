John Heitinga krijgt goed nieuws in aanloop naar Go Ahead Eagles-uit

Een mooie opsteker voor Ajax-trainer John Heitinga: hij kan komende zondag in het uitduel met Go Ahead Eagles beschikken over . Mike Verweij meldt op X dat de KNVB groen licht heeft gegeven voor met het meespelen van de Japanner.

Ajax trad afgelopen weekend, thuis tegen Telstar, aan met een centraal duo van Youri Baas (22) en Aaron Bouwman (17). Onder andere door de blessure van Josip Sutalo en het ontbreken van een echte nummer zes met het vertrek van Jordan Henderson ziet de verdediging van de ploeg van John Heitinga er nog allerminst overtuigend uit. Itakura, waar zo'n tien miljoen euro voor is betaald, moet de laatste linie meer solide maken. De 28-jarige verdediger heeft jarenlange Bundesliga-ervaring en is naar verluidt fit om gelijk weer minuten te maken.

Gisteren (dinsdag) werd al bekend dat de werkvergunning voor Itakura rond is en nu is hij door de KNVB ook speelgerechtigd verklaard. "Ere wie ere toekomt", begint Verweij op X. "Op de afdeling legal van Ajax is vaak iets aan te merken. Maar samen met Herman Pinkster hebben de juristen er razendsnel voor gezorgd dat Itakura zondag tegen Go Ahead Eagles kan spelen."

Ajax neemt het komende zondag om 12.15 uur in De Adelaarshorst op tegen Go Ahead Eagles. Afgelopen weekend begon de ploeg van Heitinga het nieuwe Eredivisie-seizoen met een 2-0 overwinning op Telstar in de eigen Johan Cruijff ArenA. Beide treffers werden gemaakt door Wout Weghorst.