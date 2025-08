Jorge Costa (53), sportief directeur FC Porto en aanvoerder die de CL won, plots overleden

Jorge Costa, de sportief directeur en voormalig aanvoerder van FC Porto, is plotseling overleden op 53-jarige leeftijd. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand. Eerder op de dag was hij nog te zien op een televisiezender in Portugal.

Costa kreeg eerste hulp, maar dat mocht niet baten. De club bevestigt zijn overlijden in een statement. De voormalig centrale verdediger speelde 383 wedstrijden voor FC Porto en was aanvoerder toen de club in 2004 onder José Mourinho de Champions League won.

Costa stond als voetballer tussen 1990 en 2005 onder contract bij Porto en sloot zijn loopbaan af bij Standard Luik in het seizoen 2005/06. Hij speelde vijftig interlands voor Portugal en had daarna een rijke carrière als trainer, voordat hij in juni 2024 werd aangesteld als sportief directeur.

"FC Porto spreekt zijn diepe droefenis en verslagenheid uit over het overlijden van een onmisbare figuur in de clubgeschiedenis", schrijft Porto. "Jorge Costa belichaamde zijn leven lang – zowel op als buiten het veld – de waarden waar FC Porto voor staat: toewijding, leiderschap, passie en een onverzettelijke drang om te winnen. Hij raakte generaties fans en groeide uit tot een waar symbool van Portismo."

"In dit moment van intense pijn betuigt FC Porto zijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Jorge Costa, en aan iedereen die onvergetelijke momenten met hem heeft gedeeld", aldus de club. "Omdat dit verlies zwaar weegt voor zowel zijn naasten als de gehele Porto-familie, roept de club op tot rust en respect in deze periode van afscheid. Verdere informatie wordt op een later moment gedeeld. De erfenis van Jorge Costa zal voor altijd voortleven in de harten van alle Portistas. Je wordt nooit vergeten, Capitão."