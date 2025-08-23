Timber scoort twee keer voor Arsenal en reageert opvallend: 'Huh?'

heeft zaterdagavond twee doelpunten gemaakt voor Arsenal én een assist gegeven. De verdediger maakte de 1-0 en de 4-0 tegen Leeds United. Daarmee heeft hij nu al zijn doelpuntenproductie van vorig seizoen verdubbeld.

Na 33 minuten nam Declan Rice een hoekschop, die door Timber werd verlengd. De Nederlander leek zelf ietwat verbaasd, maar hij was wel degelijk de speler die de bal als laatste raakte.

“Is het Timber? Ja, het is Timber! Maar iedereen feliciteert Declan Rice”, zei commentator Koert Westerman bij Viaplay. “Timber juicht helemaal niet. Maakte hij hem dan wel?” Zodra de herhaling te zien is: “Ja, het is Timber, haha! 1-0 Arsenal, Jurriên Timber! Hoe ‘terug’ kun je zijn? Zo ‘terug’ kun je zijn!” Timber speelde vorige week al even tegen Manchester United, maar kon nog niet in de basis beginnen door de nasleep van zijn enkelblessure.

“Doordat hij totaal niet juicht, denk je toch even: huh, wat is daar gebeurd, was het een eigen doelpunt? Nee, maar de handjes gingen niet in de lucht en iedereen feliciteerde Declan Rice. Maar het is Jurriën Timber die het doelpunt achter zijn naam krijgt. Het is zo’n waanzinnig wapen, van Arsenal, nog altijd: die corner”, aldus Westerman.

Arsenal was in het seizoen 2024/25 al de ploeg die het vaakst scoorde uit hoekschoppen (14) in de Premier League. Vorige week besliste Arsenal uit een corner ook al de competitieopener tegen Manchester United (0-1 zege).

In de blessuretijd van de eerste helft gaf Timber ook de assist bij de 2-0. Hij stuurde Bukayo Saka aan de rechterflank de diepte in, waarna Saka met een overtuigend schot afrondde.

Tien minuten na de pauze scoorde Timber opnieuw. Weer ging er een hoekschop aan vooraf. Na de voorzet van Rice kreeg Leeds de bal niet uit het strafschopgebied en stond Timber op de juiste plek om binnen te schieten.