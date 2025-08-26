Kersvers Corinthians-voorzitter komt met kraakheldere reactie op Memphis-geruchten

Osmar Stabile is de nieuwe voorzitter van Corinthians, de broodheer van . Op zijn allereerste persconferentie van de Braziliaanse club heeft hij een update gegeven over de financiële situatie, maar ook over de geruchten rondom Memphis. Daarin is Stabile duidelijk: de Oranje-international mag onder geen beding vertrekken.

Corinthians heeft te maken met flinke financiële problemen en heeft een schuld van in totaal 370 miljoen euro. De club is onder meer een bedrag van 1,7 miljoen euro verschuldigd aan Memphis. De spits heeft recht op dat bedrag vanwege zijn sportieve prestaties tussen september 2024 en juli van dit jaar voor Corinthians. De aanvaller speelde namelijk in minimaal 70 procent van de wedstrijden van de Braziliaanse club (wat hem 980.000 euro oplevert) en maakte vijftien goals en gaf veertien assists (goed voor een kleine 740.000 euro).

Memphis en Corinthians zouden hierover in onmin met elkaar leven en de aanvaller zou in juli zelfs al een keer niet zijn komen opdagen op de training. De laatste weken namen de geruchten rondom een vertrek van de gedeeld topscorer aller tijden van het Nederlands elftal dan ook toe. Zo bracht Fabrizio Romano de 31-jarige aanvaller in verband met drie clubs uit Europa, waarvan de namen niet bekend zijn. Memphis heeft in Brazilië nog een contract tot het einde van 2026.

Stabile moet niets weten van de geruchten rondom Memphis. "Onder geen enkele voorwaarde kan hij vertrekken”, wordt de kersvers voorzitter geciteerd door BOL. "Hij is blij hier. Ik heb Memphis vandaag gesproken en hij maakt het goed. Hij is herstellende en hij zei dat hij spoedig weer volle kracht vooruit zal gaan.”

Daarnaast is Stabile ingegaan over de betaling van 1,7 miljoen euro waar Memphis nog recht op zou hebben vanuit Corinthians. "We hebben met zijn entourage gesproken en we zijn aan het onderhandelen over een betalingsregeling. Het bedrag is hoog en wij hebben het geld op dit moment niet liggen. We hebben gevraagd of we het in termijnen mogen betalen en daar onderhandelen we nu over", besluit de voorzitter.