Mats Deijl weigert opmerkelijke transfer: ‘Dat heb ik meteen afgekapt’

stond deze zomer voor een mogelijk vertrek bij Go Ahead Eagles. De rechtsback van de Deventenaren geeft tegenover NU.nl aan dat hij in de belangstelling stond van ‘een club uit een land dat in oorlog is’.

Deijl speelt na zijn overstap van FC Den Bosch al vier seizoenen in het shirt van Go Ahead Eagles, waar hij afgelopen jaar de KNVB Beker won. De verdediger is tegenover NU.nl eerlijk over een mogelijke transfer. Een financieel aantrekkelijk avontuur ziet hij zeker zitten. “Je wordt bij de meeste Eredivisie-clubs niet financieel onafhankelijk. Als je de kans krijgt om te cashen, moet je heel sterk in je schoenen staan om nee te zeggen”, begint hij.

“Kijk naar Matteo Dams van PSV. Talentvolle jongen, maar hij kon in Saoedi-Arabië 5 miljoen euro per jaar verdienen. Zoiets zou ik ook nooit laten lopen”, vervolgt de 28-jarige back, die deze zomer in de belangstelling stond van een club. “Er was bijvoorbeeld interesse van een club uit een land dat in oorlog is. Dat heb ik meteen afgekapt. Dat kan ik mijn vriendin, ouders en schoonouders niet aandoen. Ik wil spelen in een land waar ik veilig kan wonen, met mijn vriendin en hondje”, is hij stellig.

Omdat Go Ahead Eagles zich dit jaar mag melden in de competitiefase van de Europa League, vind Deijl het moeilijker om de knoop over een vertrek door te hakken. “Europees voetbal weegt zwaar. Dat geldt voor alle spelers. Niet voor niets is er pas één jongen vertrokken. Dit is voor de meesten once in a lifetime”, aldus de Go Ahead-aanvoerder.