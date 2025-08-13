PSG - Tottenham op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur nemen het woensdagavond tegen elkaar op in de strijd om de UEFA Super Cup. De wedstrijd tussen de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Het is een traditie dat de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League aan de vooravond van het nieuwe seizoen tegenover elkaar staan. Dit jaar gaat de strijd om de UEFA Super Cup tussen Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur. De Franse grootmacht was in de Champions League-finale met liefst 5-0 te sterk voor Internazionale. Tottenham Hotspur versloeg Manchester United in een Engels onderonsje met 1-0 in de Europa League-finale.

Hoe laat begint Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur?

Artikel gaat verder onder video

De aftrap van de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur is om 21.00 uur. De UEFA heeft de Portugese arbiter João Pinheiro aangesteld om het duel, dat gespeeld wordt in het Bluenergy Stadium in Udine (beter bekend als het Stadio Friuli), in goede banen te leiden. De 37-jarige arbiter wordt in Udine geassisteerd door landgenoten Bruno Jesus en Luciano Maia, terwijl Elchin Masiyev uit Azerbeidzjan de vierde man is. De Portugees Tiago Martins is de VAR van dienst en hij wordt geassisteerd door landgenoot Fábio Oliveira Melo en de Nederlander Pol van Boekel.

Op welke zender is Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur te zien?

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Dit kanaal is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. De voorbeschouwing op het duel begint om 20.00 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Dat geldt dus ook voor het duel om de UEFA Super Cup.

