Sky-presentatrice maakt gênante blunder in spelersinterview

Een ongemakkelijke situatie bij het Duitse Sky na de wedstrijd Eintracht Frankfurt – Werder Bremen (4-1). Werder-aanvoerder werd na afloop aangezien voor een Frankfurt-speler, omdat hij na een shirtwissel met Michael Zetterer het tenue van de tegenstander droeg.

Na het duel verscheen Friedl voor de camera van Sky-presentatrice Katharina Kleinfeldt, die hem feliciteerde met de overwinning. “Is dit de seizoensstart die je je had voorgesteld?”, vroeg de 32-jarige journaliste. De verbaasde Friedl moest even lachen, maar reageerde direct: “Ik ben speler van Werder Bremen, mocht je het niet weten.” Kleinfeldt reageerde zichtbaar ongemakkelijk, bood excuses aan en stelde voor om het gesprek ‘nog maar eens van voren af aan’ te beginnen.

Voor Kleinfeldt, die na uitstapjes bij Sport1 en Amazon Prime pas net is teruggekeerd bij Sky, betekende het een ongelukkige tv-comeback. Friedl liet later in de mixed zone blijken dat hij de situatie opmerkelijk vond. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb nog negentig minuten voor de wedstrijd met haar gesproken, omdat dat zo nodig moest. Dat ze me daarna niet meer herkende, is toch wel een beetje lachwekkend.”

Ook doelman Zetterer, die afgelopen woensdag nog van Werder naar Frankfurt vertrok en meteen debuteerde tegen zijn oude club, kwam bij Sky voor de camera. Hij was degene die na afloop een shirtruil deed met zijn oude ploeggenoot Friedl. “Het was best apart om tegen mijn oude club te spelen. Maar ik wilde gewoon met een overwinning beginnen, en in het voetbal is er nu eenmaal geen genade”, zei de sluitpost, die een verleden heeft bij PEC Zwolle.

Sportief directeur Markus Krösche prees zijn nieuwe keeper: “Zetti moeten we vandaag echt even uitlichten. Dinsdag was hij nog speler van Werder Bremen en nu keept hij meteen tegen zijn oude werkgever. Hij deed dat ontzettend goed.”