Supersub Descotte boort Telstar eerste Eredivisiezege in 47 jaar door de neus

Anthony Descotte dompelt Telstar in rouw
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
23 augustus 2025, 23:04

Telstar moet nog even wachten op de eerste Eredivisiezege sinds de terugkeer op het hoogste niveau. De Witte Leeuwen speelden een prima eerste helft waarin ze op een 2-0 voorsprong kwamen, maar gaven deze na rust helemaal uit handen. Het was FC Volendam-invaller Anthony Descotte die tweemaal trefzeker was namens de Palingboeren en dus het Telstar-feestje verstierde.

Het duel in Velsen-Zuid begon wat slordig van beide kanten, er was in de openingsfase dan ook weinig te beleven voor de supporters van zowel Telstar als FC Volendam. Na een kleine tien minuten kwam de wedstrijd dan eindelijk tot leven en kregen beide ploegen een kleine kans. Na iets meer dan een kwartier spelen was er via Patrick Brouwer een dot van een kans, maar Kayne van Oevelen bracht op fraaie wijze redding. De wedstrijd golfde vervolgens op en neer, maar het was de thuisploeg die meer mogelijkheden kreeg om tot scoren te komen.

Na ruim een half uur spelen was er de grootste kans van de wedstrijd. Tyrese Noslin kwam na een voorzet met een uitstekende kopbal, waar Van Oevelen knap redding op wist te brengen. De rebound van Brouwer ging er volgens ook niet in. De rust kwam dichterbij en beide ploegen leken met een 0-0 tussenstand de kleedkamer op te gaan zoeken, totdat daar Soufiane Hetli was. De Nederlands-Marokkaanse spits knikte knap de 1-0 binnen op aangeven van Jochem Ritmeester van de Kamp. Het was voor de ploeg van trainer Anthony Correia de eerste Eredivisietreffer in liefst 47 jaar. Vlak voor rust kwam Telstar ook nog op een 2-0 voorsprong via Brouwer, die zijn ploeg daarmee op rozen bracht.

Kort na rust was het gelijk Telstar met een mogelijkheid op de 3-0, maar uiteindelijk was het Van Oevelen die simpel kon oppikken. Vervolgens kabbelde de wedstrijd een beetje voort, totdat Telstar na iets meer dan een uur spelen een gigantische kans kreeg. Hetli ging in duel met Mawouna Amevor en Mbuyumba en wist dit duel te winnen. Hij produceerde een schot, dat op de paal belandde. Enkele minuten later was het FC Volendam dat de aansluitingstreffer maakte. De bal kwam voor de voeten van de kort daarvoor ingevallen Anthony Descotte. De Belgische spits haalde verwoestend uit en liet Ronald Koeman junior kansloos: 2-1.

Het was voor FC Volendam de aanzet voor een slotoffensief, maar tot echt hele grote kansen kwamen de Palingboeren niet. Sterker nog, het was Telstar dat via Noslin een gigantische mogelijkheid kreeg. De aanvaller van de thuisploeg produceerde een hard schot, maar deze werd gekeerd door Van Oevelen. Daarmee bleef de marge beperkt tot één voor Telstar, dat daarmee een spannend slot tegemoet ging richting de eerste Eredivisie-overwinning in 47 jaar tijd. Na 83 minuten kreeg Telstar ook de gelijkmaker om de oren. Weer was het Descotte die de trekker overhaalde. Correia en de zijnen moesten zelfs vrezen dat het punt uit handen gegeven zou worden.

Beide ploegen gingen op jacht naar de winnende treffer en kregen kleine mogelijkheden op de winnende treffer. In de blessuretijd besloot scheidsrechter Sander van der Eijk om het duel te staken, nadat een Telstar-supporter de grensrechter bekogelde met een beker bier na een beslissing. Beide ploegen gingen voor een afkoelingsperiode de kleedkamer in. Na de hervatting werd er niet meer gescoord, waardoor de Vissersderby in 2-2 eindigde.

En Volendam had ook nog een penalty moeten krijgen

En Volendam had ook nog een penalty moeten krijgen

Telstar - Volendam

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

