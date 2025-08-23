Live voetbal

Telstar - FC Volendam gestaakt: misdragende fan pontificaal in beeld

Er wordt met bier gegooid bij Telstar - FC Volendam
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
23 augustus 2025, 22:55   Bijgewerkt: 23:01

De wedstrijd tussen Telstar en FC Volendam is zaterdagavond in de slotfase gestaakt. Een supporter gooide bier richting de grensrechter, was te zien op beelden van ESPN.

Het gebeurde in de blessuretijd, bij een 2-2 stand. De man die links op het screenshot staat, gooide met bier naar de grensrechter. Commentator Martijn van Zijtveld wist te melden dat er meerdere daders waren: er was meer dan één beker bier op het veld beland. Scheidsrechter Sander van der Eijk riep de spelers naar binnen.

Na een onderbreking van ongeveer tien minuten besloot Van der Eijk de wedstrijd te hervatten. Opvallend was dat volgens journalist Toine van Peperstraten de daders nog niet van de tribune waren verwijderd, wat volgens het protocol wel moet. Desondanks werd de situatie veilig genoeg bevonden om de wedstrijd uit te spelen.

1 reactie
PeeJay
2 Reacties
10 Dagen lid
3 Likes
PeeJay
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Triest , gauw weer naar de KKD. Niks te zoeken in de grote mannen competitie.

Telstar - Volendam

2 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Fortuna
2
-1
1
14
Heerenveen
2
-1
1
15
Telstar
3
-4
1
16
Twente
2
-3
0
17
Excelsior
2
-6
0

Complete Stand

