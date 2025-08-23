Telstar - FC Volendam gestaakt: misdragende fan pontificaal in beeld

De wedstrijd tussen Telstar en FC Volendam is zaterdagavond in de slotfase gestaakt. Een supporter gooide bier richting de grensrechter, was te zien op beelden van ESPN.

Het gebeurde in de blessuretijd, bij een 2-2 stand. De man die links op het screenshot staat, gooide met bier naar de grensrechter. Commentator Martijn van Zijtveld wist te melden dat er meerdere daders waren: er was meer dan één beker bier op het veld beland. Scheidsrechter Sander van der Eijk riep de spelers naar binnen.

Na een onderbreking van ongeveer tien minuten besloot Van der Eijk de wedstrijd te hervatten. Opvallend was dat volgens journalist Toine van Peperstraten de daders nog niet van de tribune waren verwijderd, wat volgens het protocol wel moet. Desondanks werd de situatie veilig genoeg bevonden om de wedstrijd uit te spelen.