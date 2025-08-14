Tottenham grijpt hard in na verloren Supercup: 'Het zijn lafaards, afschuwelijk!'

Tottenham Hotspur-spits is de gebeten hond na de verloren Supercup-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De aanvaller miste woensdagavond, net als Micky van de Ven, zijn strafschop in de verloren penaltyserie en moet het op sociale media flink ontgelden met racistische reacties. The Spurs komen donderdagochtend met een statement.

De wedstrijd tussen PSG en Tottenham eindigde woensdag in een 2-2 gelijkspel, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Dankzij missers van Van de Ven en Tel, de nemers van de derde en vierde strafschop namens The Spurs, ging de Supercup uiteindelijk naar Parijs.

De misser komt met name Tel niet in de koude kleren te zitten. Op sociale media wordt de twintigjarige aanvaller, die afgelopen winter overkwam van Bayern München, racistisch bejegend. Tottenham Hotspur is ‘geschokt’ en deelt donderdagochtend direct een statement.

“Mathys toonde moed en lef door naar voren te stappen en een penalty te nemen, maar degenen die hem beledigen zijn lafaards die zich verschuilen achter anonieme gebruikersnamen en profielen om hun afschuwelijke mening te spuien”, schrijft de Engelse grootmacht.

“Samen met de autoriteiten en sociale-mediaplatformen zullen we de strengst mogelijke maatregelen nemen tegen iedereen die we kunnen identificeren. Wij staan achter je, Mathys”, aldus Tottenham. Tel startte woensdagavond vanaf de bank en mocht twaalf minuten voor tijd, met een 0-2 voorsprong op het bord, invallen. In de slotfase van het duel ging het echter alsnog mis voor de Premier League-club.