Wéér kassa voor AZ: Poku voor miljoenenbedrag naar Bayer Leverkusen

Ernest Poku maakt per direct de overstap van AZ naar het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag. Dat bevestigen beide clubs dinsdagochtend. Poku is al de derde buitenspeler die AZ deze zomer voor een fors bedrag verlaat.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Leverkusen de pijlen op Poku richtte. De rechtsbuiten kwam afgelopen zondag nog wel in actie namens AZ, dat in de eerste speelronde van de Eredivisie weinig moeite kende met FC Groningen (4-1). Poku nam na afloop van het duel geëmotioneerd afscheid van het publiek, waarmee hij al min of meer publiekelijk bekendmaakte te gaan vertrekken. Ploeggenoot Kees Smit onthulde na de wedstrijd dat Poku in de kleedkamer de AZ-selectie had toegesproken waarbij verschillende spelers 'flink geraakt' werden door zijn woorden.

Dinsdagochtend maakt zowel AZ als Bayer Leverkusen bekend dat Poku zijn loopbaan per direct voortzet in de Bundesliga. De 21-jarige aanvaller tekent een contract tot medio 2030 bij de Duitse topclub, waar hij met rugnummer 19 zal gaan spelen. Voetbal International meldt dat Leverkusen een transfersom van twaalf miljoen euro voor Poku betaalt, die door bonussen met nog eens twee miljoen euro kan oplopen. Op de clubsite van AZ noemt Poku zijn Alkmaarse periode 'een bijzondere tijd'. "De club, mijn medespelers, de staf en supporters ben ik heel dankbaar voor wat zij voor mij betekend hebben. Mijn debuut in de Eredivisie en in Europa ga ik nooit vergeten. Ook het winnen van de Youth League was heel bijzonder. AZ voelt niet alleen als familie voor mij, ik heb zelfs vrienden voor het leven gemaakt", aldus de aanvaller.

Huiberts: 'Wij geloven dat er een veelbelovende carrière voor hem in het verschiet ligt'

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ reageert eveneens op het vertrek van Poku: "Vanaf het moment dat onze scouting Ernest bij FC Amsterdam zag en nadat hij is overgekomen naar onze jeugdopleiding, is zijn ontwikkeling razendsnel gegaan. Aangezien hij relatief laat in de jeugdopleiding is gekomen, heeft hij veel geïnvesteerd in het aspect van wat er allemaal bij komt kijken om optimaal te ontwikkelen als topsporter. Het is bewonderenswaardig en het maakt iedereen bij AZ trots om te zien welke grote stappen Ernest heeft gezet. De wijze waarop hij afscheid heeft genomen van de supporters en de spelers en staf toont aan dat de club ook bij Ernest diep in zijn hart zit. Met zijn specifieke kwaliteiten die in het hedendaagse voetbal van groot belang zijn, geloven we erin dat een veelbelovende carrière in het verschiet ligt voor Ernest", aldus Huiberts.

AZ loopt binnen

Poku is al de derde vleugelspeler die AZ deze zomer een miljoenenbedrag oplevert. Eerder vertrok Jayden Addai voor zo'n veertien miljoen euro naar het Italiaanse Como. Voor Ruben van Bommel werd nóg meer betaald: de zoon van Mark van Bommel verkaste naar verluidt voor bijna zestien miljoen euro naar landskampioen PSV.