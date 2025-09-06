Live voetbal

Ajax-aanwinst Dolberg mikpunt van kritiek: 'Ondermaats en onzichtbaar'

Kasper Dolberg in het shirt van Denemarken
Foto: © Imago
Frank Hoekman
6 september 2025, 12:51   Bijgewerkt: 13:01

De media in Denemarken zijn teleurgesteld over het optreden van Kasper Dolberg tegen Schotland. In het WK-kwalificatieduel, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel, wist de kersverse aanwinst van Ajax zich niet te onderscheiden.

Ajax slaagde er in de late uurtjes van dinsdagavond, vlak voor het sluiten van de markt, in om Dolberg als vervanger van de aan Sunderland verkochte Brian Brobbey aan te trekken. De Amsterdammers betalen minimaal tien miljoen euro voor de Deen, die tussen 2015 en 2019 ook al onder contract stond. De spits stond vrijdagavond in de basis bij Denemarken en vormde tegen de Schotten een spitsenduo met Mika Biereth (AS Monaco).

Ondanks een flink overwicht - Denemarken noteerde maar liefst 74 procent balbezit - werd er in Kopenhagen niet gescoord. Na een uur spelen zat het er voor Dolberg op, de spits werd door bondscoach Brian Riemer naar de kant gehaald en afgelost door Albert Grønbæk (Genoa). Tipsbladet zag hoe Dolberg nauwelijks voet aan de grond kreeg: "De betonnen Schotse verdediging hield de Ajax-spits in bedwang. Teleurstellend en ondermaats. Na een uur werd de onzichtbare Dolberg vervangen", noteert de krant. "Hij haalde er niet veel uit en als hij wel aan de bal kwam, dan nam hij geen goede beslissingen. Hij kreeg nauwelijks een kans", schrijft Jyllands-Posten.

Het duel met de Schotten is voor de Denen pas de eerste in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026, omdat het land deel uitmaakt van een poule met slechts vier landen. Komende maandag krijgen Dolberg en zijn ploeggenoten de kans zich te revancheren voor de ietwat valse start, als een uitduel bij Griekenland op het programma staat. De Grieken waren vrijdag op hun beurt veel te sterk voor Belarus (5-1). Voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis en ex-FC Twente-speler Christos Tzolis kwamen in het stadion van Olympiakos Piraeus allebei eenmaal tot scoren.

Frenkie de Jong Nederlands elftal

Frenkie de Jong gaat vroegtijdig naar huis

  • Gisteren, 20:50
  • Gisteren, 20:50
Nederlands elftal Oranje tegen Polen

Kieft geniet van één Oranjespeler, die in Nederland zwaar onder vuur ligt

  • Gisteren, 20:18
  • Gisteren, 20:18
'Gênant': Koeman verbijstert journalisten na puntverlies tegen Polen

'Gênant': Koeman verbijstert journalisten na puntverlies tegen Polen

  • Gisteren, 14:52
  • Gisteren, 14:52
ikkejaja
269 Reacties
1.075 Dagen lid
579 Likes
ikkejaja
avatar

Nul vertrouwen in dolberg bij Ajax !! Volgende miskoop ! … zijn echt goed bezig bij Ajax !! 🤔

B. Algehakt
18 Reacties
250 Dagen lid
78 Likes
B. Algehakt
avatar

@ikkejaja heb je de wedstrijd gezien?

ikkejaja
269 Reacties
1.075 Dagen lid
579 Likes
ikkejaja
avatar

@B. Algehakt gaat helemaal niet om de wedstrijd van gisteren!! Vind hem sowieso al zwak toen hij bij Ajax speelde !! Zoveel wedstrijden gezien dat hij gewoon niet mee deed eigenlijk !! .. let nou maar gewoon op … dit word 100% weer een hele dure miskoop !!

12deman
228 Reacties
69 Dagen lid
263 Likes
12deman
avatar

Kameraden, dit heeft geen nieuwswaarde toch? Wie wist dit nog niet? Dolberg en Weghorst zijn fijne spitsen voor top 5-8. Wel duur maar bij Ajax leven ze nog op grote voet. Ik vind het fantastisch, het is net een Netflixserie seizoen 3 is begonnen titel Sjonnie brengt Ajax in het rechter rijtje. Ik ga er eens goed voor zitten! Jammer dat ik de serie niet in één keer kan kijken.

Robert1971
82 Reacties
369 Dagen lid
451 Likes
Robert1971
avatar

Stond ie alleen op t veld, heel makkelijk dit.

Denemarken - Schotland

0 - 0
Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
