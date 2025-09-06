Ajax-aanwinst Dolberg mikpunt van kritiek: 'Ondermaats en onzichtbaar'

De media in Denemarken zijn teleurgesteld over het optreden van tegen Schotland. In het WK-kwalificatieduel, dat eindigde in een 0-0 gelijkspel, wist de kersverse aanwinst van Ajax zich niet te onderscheiden.

Ajax slaagde er in de late uurtjes van dinsdagavond, vlak voor het sluiten van de markt, in om Dolberg als vervanger van de aan Sunderland verkochte Brian Brobbey aan te trekken. De Amsterdammers betalen minimaal tien miljoen euro voor de Deen, die tussen 2015 en 2019 ook al onder contract stond. De spits stond vrijdagavond in de basis bij Denemarken en vormde tegen de Schotten een spitsenduo met Mika Biereth (AS Monaco).

Ondanks een flink overwicht - Denemarken noteerde maar liefst 74 procent balbezit - werd er in Kopenhagen niet gescoord. Na een uur spelen zat het er voor Dolberg op, de spits werd door bondscoach Brian Riemer naar de kant gehaald en afgelost door Albert Grønbæk (Genoa). Tipsbladet zag hoe Dolberg nauwelijks voet aan de grond kreeg: "De betonnen Schotse verdediging hield de Ajax-spits in bedwang. Teleurstellend en ondermaats. Na een uur werd de onzichtbare Dolberg vervangen", noteert de krant. "Hij haalde er niet veel uit en als hij wel aan de bal kwam, dan nam hij geen goede beslissingen. Hij kreeg nauwelijks een kans", schrijft Jyllands-Posten.

Het duel met de Schotten is voor de Denen pas de eerste in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026, omdat het land deel uitmaakt van een poule met slechts vier landen. Komende maandag krijgen Dolberg en zijn ploeggenoten de kans zich te revancheren voor de ietwat valse start, als een uitduel bij Griekenland op het programma staat. De Grieken waren vrijdag op hun beurt veel te sterk voor Belarus (5-1). Voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis en ex-FC Twente-speler Christos Tzolis kwamen in het stadion van Olympiakos Piraeus allebei eenmaal tot scoren.