Ajax player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

Ajax begint het digitale voetbalseizoen in EA SPORTS FC 26 met een selectie die een mix vormt van ervaring en jong talent. De Amsterdammers hebben in de game een aantal spelers met een stevige rating, maar de echte uitschieters naar boven blijven dit jaar uit. Kenneth Taylor en Josip Šutalo behoren met een beoordeling van 78 tot de best gewaardeerde Ajacieden, terwijl routiniers als Steven Berghuis en Wout Weghorst dezelfde overall rating meekrijgen. Daarmee bevestigt EA dat Ajax nog altijd beschikt over een solide kern, al mist de selectie de absolute top van Europa.

Opvallend is de rol van jonge spelers in het spel. Talentvolle namen als Jorthy Mokio, Mika Godts en Rayane Bounida zijn duidelijk lager gewaardeerd, maar hebben potentie om via Career Mode verder door te groeien. De aanwezigheid van ervaren krachten als Davy Klaassen en Remko Pasveer zorgt voor balans binnen de digitale selectie.

Ajax – alle spelers & ratings (EA FC 26) Speler Positie Rating Kenneth Taylor CM 78 Steven Berghuis RVA 78 Wout Weghorst SP 78 Josip Šutalo CB 78 Ko Itakura CB 77 Davy Klaassen CM 77 Kasper Dolberg SP 77 Oscar Gloukh CAM 76 Raúl Moro LA 76 Remko Pasveer KP 75 Youri Baas CB 75 Mika Godts LB 74 Oliver Edvardsen LB 73 Youri Regeer CM 73 Kian Fitz-Jim CM 73 Anton Gaaei RA 72 Owen Wijndal LA 72 Lucas Rosa RA 71 Jorthy Mokio CVM 70 Vítězslav Jaroš KP 70 Aaron Bouwman CB 64 Joeri Heerkens KP 64 Don-Angelo Konadu SP 63 Rayane Bounida LB 63 Sean Steur CM 62 Lucas Jetten LA 62

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

PlayStation 5 : Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99

: Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99 PlayStation 4 : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99,-

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99,- Xbox : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99 Nintendo Switch : Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,- | MediaMarkt €59,99,-

: Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,- | MediaMarkt €59,99,- Nintendo Switch 2: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €64,99,- | MediaMarkt €69,99,-

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

