Ajax player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

Ajax begint het digitale voetbalseizoen in EA SPORTS FC 26 met een selectie die een mix vormt van ervaring en jong talent. De Amsterdammers hebben in de game een aantal spelers met een stevige rating, maar de echte uitschieters naar boven blijven dit jaar uit. Kenneth Taylor en Josip Šutalo behoren met een beoordeling van 78 tot de best gewaardeerde Ajacieden, terwijl routiniers als Steven Berghuis en Wout Weghorst dezelfde overall rating meekrijgen. Daarmee bevestigt EA dat Ajax nog altijd beschikt over een solide kern, al mist de selectie de absolute top van Europa.

Opvallend is de rol van jonge spelers in het spel. Talentvolle namen als Jorthy Mokio, Mika Godts en Rayane Bounida zijn duidelijk lager gewaardeerd, maar hebben potentie om via Career Mode verder door te groeien. De aanwezigheid van ervaren krachten als Davy Klaassen en Remko Pasveer zorgt voor balans binnen de digitale selectie.

Ajax – alle spelers & ratings (EA FC 26)

Speler Positie Rating
Kenneth TaylorCM78
Steven BerghuisRVA78
Wout WeghorstSP78
Josip ŠutaloCB78
Ko ItakuraCB77
Davy KlaassenCM77
Kasper DolbergSP77
Oscar GloukhCAM76
Raúl MoroLA76
Remko PasveerKP75
Youri BaasCB75
Mika GodtsLB74
Oliver EdvardsenLB73
Youri RegeerCM73
Kian Fitz-JimCM73
Anton GaaeiRA72
Owen WijndalLA72
Lucas RosaRA71
Jorthy MokioCVM70
Vítězslav JarošKP70
Aaron BouwmanCB64
Joeri HeerkensKP64
Don-Angelo KonaduSP63
Rayane BounidaLB63
Sean SteurCM62
Lucas JettenLA62

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

