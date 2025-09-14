Conclusie Stentler en Van 't Hof: 'Heel Nederland verliefd op dit ventje'

Leonne Stentler en Gert van 't Hof van Studio Sport zijn zeer gecharmeerd van (19). De rechtsbuiten van Sparta Rotterdam scoorde zondag de winnende bij en tegen stadgenoot Excelsior en leverde na afloop een fraai interview af.

Oufkir doorliep de jeugdopleiding van Sparta en steekt nu meer en meer zijn neus aan het venster. Vorig seizoen kreeg hij van Maurice Steijn 43 Eredivisieminuten, terwijl de teller in dit nog prille seizoen al op 126 minuten staat. Zondag was Oufkir van grote waarde voor zijn club. Sparta had het in Stadion Woudestein lastig met Excelsior, maar speelde in de slotfase tegen tien man. Uiteindelijk was het Oufkir die in de 93e minuut een voorzet bij de tweede paal binnentikte. Het was zijn eerste Eredivisiedoelpunt ooit.

Na afloop van de wedstrijd nam Oufkir een selfie met de meegereisde Sparta-supporters. De jongeling was duidelijk door het dolle heen door zijn eerste doelpunt en zijn waarde voor het team. Niet veel later stond hij voor de camera van de NOS, waar hij indruk maakt. "Ja prachtig", zegt een uitbundige Oufkir. "Ik had het niet verwacht, ik dacht niet dat ik ging scoren." Trainer Steijn is vol lof over het Sparta-talent. "Het is een geweldig leuke jongen om mee te werken, het is een megatalent dat op de deur klopt."

© NOS

Oufkir straalt ook in het vervolg van zijn interview. "Dat de trainer mij de kans geeft en het vertrouwen heeft dat ik het verschil kan maken, daar wil ik hem ook enorm voor bedanken." De rechtsbuiten schuift zijn dromen ook niet onder stoelen of banken. "Voor Real Madrid spelen, Champions League... Daar droom je van, natuurlijk. Niks is onmogelijk in het leven, ik hoop dat ik het allemaal ga bereiken."

Van 't Hof heeft zitten genieten van het interview van de jongeling. "Ik denk dat ik niks geks zeg als ik constateer dat heel Nederland na dit interview verliefd is op deze jongen." Stentler is het met de presentator van Studio Sport eens: "Ja joh, wat ontwapenend, heerlijk. Heel leuk ventje. Hij heeft ook een leuke actie in huis, heeft een goede dribbel: daar gaan we nog veel van zien." Tijdens het slot van de uitzending wordt er nog een link gelegd met Kevin Strootman, Georginio Wijnaldum, Memphis Depay, Lutsharel Geertruida, Marten de Roon en Denzel Dumfries: allemaal spelers die uit de jeugdopleiding van Sparta kwamen. Wordt Oufkir het volgende succesverhaal?