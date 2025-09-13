Eredivisie-trainer mysterieus: ‘Contractueel mag ik hier niets over zeggen, ik wil geen gezeik krijgen’

Dick Schreuder is tegenover De Telegraaf kort ingegaan op zijn vertrek bij Castellon. De huidige trainer van NEC ging vorig jaar weg bij de Spaanse club en wil weinig woorden vuil maken aan de manier waarop.

Schreuder loodste PEC Zwolle in 2023 naar de Eredivisie en vertrok vervolgens naar het ambitieuze Castellon. Nadat de Nederlander in 2024 kampioen werd met de Spaanse club, werd hij op 20 januari 2025 ontslagen. “Ik ben bij Castellon weggegaan vanwege een verstoorde relatie met de (Grieks-Canadese, red.) eigenaar. Misschien heeft dat ook niet meegeholpen”, begint Schreuder.

Maar wat er precies gebeurd is? “Daar mag ik contractueel niets over zeggen en wil ik geen gezeik mee krijgen. Maar in algemene zin kan ik zeggen dat ik altijd zelf de opstelling wil maken. Ik ben daar tussentijds gestopt”, maakt hij duidelijk.

“En voor de lange termijn is het natuurlijk nooit goed voor een trainer als een avontuur vroegtijdig eindigt. Zeker niet, omdat ik het vanwege het veiligstellen van mijn afkoopsom niet kan uitleggen aan de hele wereld”, blijft de huidige trainer van NEC mysterieus.