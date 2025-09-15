FC Twente presenteert John van den Brom

John van den Brom is per direct de nieuwe trainer van FC Twente, zo maakt de club maandagavond bekend. Hij tekent een contract tot het einde van het seizoen. Ivar van Dinteren, die zaterdag de honneurs als hoofdtrainer waarnam, gaat Van den Brom ondersteunen. Daarnaast blijft Niek Loohuis ook aan de staf verbonden.

Jan Streuer is blij met de komst van John van den Brom. “Hij is een zeer ervaren trainer die zowel in het binnen- als in het buitenland zijn sporen heeft verdiend. In de positie waarin we nu verkeren is die ervaring gewenst, hij kent de Nederlandse competitie. Daarnaast is John per direct beschikbaar. Uit de gesprekken die we de afgelopen dagen met hem hebben gevoerd bleek dat John zeer gedreven is om hier aan de slag te gaan. We hebben veel vertrouwen in de samenwerking tussen John, Ivar en de overige stafleden.”

De nieuwe trainer zegt zin te hebben in de klus. "Het geeft me de mogelijkheid om bij een prachtige club weer in de top van de subtop van de Eredivisie te werken, want daar hoort FC Twente thuis. Ik ben er trots op hier te mogen zijn, ik kijk er erg naar uit. Het is zaak snel kennis te maken met de spelers en de staf. We gaan hard aan de slag, zodat we vrijdag zo goed mogelijk zijn voorbereid zijn op de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam.”

Van den Brom speelde tussen 1986 en 2003 voor Vitesse, Ajax, Istanbulspor en De Graafschap. Na zijn actieve loopbaan stapte hij het trainersvak in. Eerst was hij coach van vv Bennekom, vervolgens stond hij aan het roer bij Jong Ajax en werkte hij als Hoofd Jeugdopleiding van de Amsterdammers. In 2007 begon hij zijn professionele trainerscarrière bij AGOVV. Daarna volgden functies als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, Vitesse, RSC Anderlecht, AZ, FC Utrecht, KRC Genk, Al-Taawoun en Lech Poznan. Het afgelopen seizoen stond Van den Brom opnieuw langs de lijn bij Vitesse.

Zijn grootste successen behaalde hij in België. Met Anderlecht werd hij landskampioen en pakte hij tweemaal de Belgische Supercup. Bij KRC Genk schreef hij de Belgische beker op zijn naam. Met AZ bereikte hij twee bekerfinales en speelde hij regelmatig Europees voetbal, terwijl hij met Lech Poznan zelfs de kwartfinale van de Conference League haalde. Ook met ADO Den Haag wist Van den Brom zich voor Europees voetbal te kwalificeren.