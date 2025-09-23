Live voetbal

Feyenoord player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Dominic Mostert
23 september 2025, 05:00   Bijgewerkt: 10:10

Feyenoord laat in EA SPORTS FC 26 zien dat het de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Rotterdammers hebben met Quinten Timber een speler in de selectie die de hoogste rating van 80 krijgt, terwijl nieuwkomer Sem Steijn met 78 ook hoog scoort. Daarmee onderstreept EA dat Feyenoord een brede selectie heeft met meerdere spelers die dicht tegen elkaar aanzitten qua niveau.

De keeperspositie is opvallend sterk bezet: zowel Timon Wellenreuther als Justin Bijlow krijgt een rating van 75, wat de concurrentiestrijd onder de lat ook digitaal interessant maakt. In de aanval zorgen Cyle Larin en Ayase Ueda, beiden met 74 of hoger, voor de nodige power. Ook defensief staat de club stevig met ervaren namen als Gernot Trauner en Thomas Beelen.

Wat verder in het oog springt, is dat de jeugdige talenten van Feyenoord in de game lagere cijfers krijgen, maar daardoor juist veel ruimte hebben om te groeien in Career Mode. Leo Sauer en Jaden Slory zijn daar goede voorbeelden van. Voor de fanatieke spelers van FC 26 betekent dat veel mogelijkheden om Feyenoord digitaal verder uit te bouwen. Zo weerspiegelt de game de mix van ervaring en talent die de club in werkelijkheid ook kenmerkt.

Feyenoord – alle spelers & ratings (EA FC 26)

SpelerPositieRating
Quinten TimberCM80
Sem SteijnCAM78
Hwang In-beomCM77
Cyle LarinST77
Timon WellenreutherGK76
Jakub ModerCM75
Givairo ReadRB75
Justin BijlowGK75
Jordan LotombaRB75
Gernot TraunerCB75
Tsuyoshi WatanabeCB75
Bart NieuwkoopRB74
Gijs SmalLB74
Thomas BeelenCB74
Casper TengstedtST74
Anel AhmedhodžićCB74
Ayase UedaST74
Oussama TarghallineCM73
Leo SauerLW72
Luciano ValenteCAM72
Gaoussou DiarraLW72
Gonçalo BorgesRW72
Jordan BosLB69
Ezequiel BullaudeCAM69
Shiloh ’t ZandCAM67
Jaden SloryRW66
Liam BossinGK65
Thijs KraaijeveldCM59
Mannou BergerGK59

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

