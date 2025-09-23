Feyenoord player ratings in FC26: overzicht van alle ratings

Feyenoord laat in EA SPORTS FC 26 zien dat het de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De Rotterdammers hebben met Quinten Timber een speler in de selectie die de hoogste rating van 80 krijgt, terwijl nieuwkomer Sem Steijn met 78 ook hoog scoort. Daarmee onderstreept EA dat Feyenoord een brede selectie heeft met meerdere spelers die dicht tegen elkaar aanzitten qua niveau.

De keeperspositie is opvallend sterk bezet: zowel Timon Wellenreuther als Justin Bijlow krijgt een rating van 75, wat de concurrentiestrijd onder de lat ook digitaal interessant maakt. In de aanval zorgen Cyle Larin en Ayase Ueda, beiden met 74 of hoger, voor de nodige power. Ook defensief staat de club stevig met ervaren namen als Gernot Trauner en Thomas Beelen.

Wat verder in het oog springt, is dat de jeugdige talenten van Feyenoord in de game lagere cijfers krijgen, maar daardoor juist veel ruimte hebben om te groeien in Career Mode. Leo Sauer en Jaden Slory zijn daar goede voorbeelden van. Voor de fanatieke spelers van FC 26 betekent dat veel mogelijkheden om Feyenoord digitaal verder uit te bouwen. Zo weerspiegelt de game de mix van ervaring en talent die de club in werkelijkheid ook kenmerkt.

Feyenoord – alle spelers & ratings (EA FC 26) Speler Positie Rating Quinten Timber CM 80 Sem Steijn CAM 78 Hwang In-beom CM 77 Cyle Larin ST 77 Timon Wellenreuther GK 76 Jakub Moder CM 75 Givairo Read RB 75 Justin Bijlow GK 75 Jordan Lotomba RB 75 Gernot Trauner CB 75 Tsuyoshi Watanabe CB 75 Bart Nieuwkoop RB 74 Gijs Smal LB 74 Thomas Beelen CB 74 Casper Tengstedt ST 74 Anel Ahmedhodžić CB 74 Ayase Ueda ST 74 Oussama Targhalline CM 73 Leo Sauer LW 72 Luciano Valente CAM 72 Gaoussou Diarra LW 72 Gonçalo Borges RW 72 Jordan Bos LB 69 Ezequiel Bullaude CAM 69 Shiloh ’t Zand CAM 67 Jaden Slory RW 66 Liam Bossin GK 65 Thijs Kraaijeveld CM 59 Mannou Berger GK 59

Waar is FC26 te koop en voor welke consoles?

EA SPORTS FC 26 verschijnt officieel op 26 september 2025. FC26 komt beschikbaar voor vrijwel alle consoles en pc. Je kunt de game onder meer bestellen bij Bol.com, Coolblue en Nedgame.

Prijzen per console:

PlayStation 5 : Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99

: Bol.com €69,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99 PlayStation 4 : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99,-

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99,- Xbox : Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99

: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €74,99,- | MediaMarkt €69,99 Nintendo Switch : Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,- | MediaMarkt €59,99,-

: Bol.com €59,99,- | Coolblue €59,- | Nedgame €54,99,- | MediaMarkt €59,99,- Nintendo Switch 2: Bol.com €69,99,- | Coolblue €69,- | Nedgame €64,99,- | MediaMarkt €69,99,-

Daarnaast verschijnt FC26 ook op PC en via cloudgamingdienst Amazon Luna.

