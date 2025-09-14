Live voetbal 4

Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 20:16

Met nul punten uit vijf wedstrijden is het Heracles Almelo van trainer Bas Sibum de hekkensluiter in de Eredivisie. Thomas Bruns denkt dat een van de redenen dat Heracles op dit moment onderaan staat, bij de KNVB ligt.

De aanvallende middenvelder is namelijk niet te spreken over het speelschema dat door de KNVB is gemaakt. Heracles trof in de eerste vijf wedstrijden FC Utrecht (uit), NEC (thuis), Ajax (uit), FC Groningen (uit) en AZ (thuis).

"Ik weet niet wie de indeling van ons schema heeft gemaakt, maar het is niet heel handig. FC Utrecht-uit, Ajax-uit. Groningen-uit. Dat zijn moeilijke teams, helemaal uit', zegt de routinier na afloop bij ESPN.

Is Heracles Almelo een degradatiekandidaat?

60 stemmen
Arena
689 Reacties
34 Dagen lid
1.901 Likes
Arena
Sja, ik denk dat ze zich gaandeweg nog wel gaan herpakken. In feite is de competitie nog maar pas begonnen. Alles is nog mogelijk.

Heracles - AZ

Heracles Almelo
1 - 2
AZ
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Thomas Bruns

Thomas Bruns
Heracles Almelo
Team: Heracles
Leeftijd: 33 jaar (7 jan. 1992)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heracles
5
0
2024/2025
Heracles
22
3
2023/2024
Heracles
24
0
2022/2023
Heracles
37
4

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Telstar
5
-4
4
15
NAC
5
-5
4
16
Excelsior
5
-9
3
17
Heerenveen
5
-3
2
18
Heracles
5
-14
0

