Heracles Almelo staat onderaan en legt de schuld bij de KNVB

Met nul punten uit vijf wedstrijden is het Heracles Almelo van trainer Bas Sibum de hekkensluiter in de Eredivisie. Thomas Bruns denkt dat een van de redenen dat Heracles op dit moment onderaan staat, bij de KNVB ligt.
De aanvallende middenvelder is namelijk niet te spreken over het speelschema dat door de KNVB is gemaakt. Heracles trof in de eerste vijf wedstrijden FC Utrecht (uit), NEC (thuis), Ajax (uit), FC Groningen (uit) en AZ (thuis).
"Ik weet niet wie de indeling van ons schema heeft gemaakt, maar het is niet heel handig. FC Utrecht-uit, Ajax-uit. Groningen-uit. Dat zijn moeilijke teams, helemaal uit', zegt de routinier na afloop bij ESPN.