Valentijn Driessen vindt dat Ronald Koeman te weinig experimenteert en doorselecteert bij het Nederlands elftal. De journalist van De Telegraaf spreekt zelfs van ‘sektevorming’ bij Oranje, waar spelers een ‘abonnement’ lijken te hebben op een plek in de selectie.

Driessen keek er bijvoorbeeld van op dat Sem Steijn buiten de wedstrijdselectie viel tegen Polen (1-1). Oranje had moeite met scoren, bij uitstek een kwaliteit van de aanvallende middenvelder. “Waar bleef Sem Steijn? Oh, die zat op de tribune”, verzucht Driessen in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“De kans dat hij zou scoren was veel groter dan bij negen van de tien internationals die wel speelden”, zegt hij. “Behoudens Dumfries, want die heeft er nu al vijf gemaakt in de laatste zeven interlands. Ongekend.” Voor wie had Steijn moeten spelen? “In plaats van Simons, die liep ook overal en nergens. Dan liep hij weer rechts, dan liep hij weer links, dan liep hij centraal. Er komt gewoon heel weinig uit. Het huwelijk tussen Simons en Oranje wordt maar niet gelukkig.”

Volgens Driessen moet er meer vernieuwing plaatsvinden. “In de aanloop zei Koeman al dat hij misschien wel eerder een vaste selectie gaat samenstellen en daarmee wat langer gaat werken. Leuk en aardig allemaal, maar het wordt zo een beetje een sektevorming. Er komt helemaal niemand bij, terwijl het af en toe ook goed is om te vernieuwen. Je hoeft niet de totale hiërarchie overhoop te gooien, maar wel een bepaalde dynamiek in het elftal gooien. Heel veel spelers bij het Nederlands elftal denken: ik heb een abonnement.”

Hij wijst op de werkwijze van wijlen Johan Cruijff. “Als Bryan Roy of Rob Witschge faalt, dan komt de volgende uit de jeugdopleiding. Desnoods is hij twaalf jaar. Dat mis je bij Ronald Koeman. Het is abonnementenwerk bij het Nederlands elftal.” Mike Verweij vraagt of Driessen ook vindt dat iemand als Mexx Meerdink een kans verdient. “Ja, die kan je er rustig bij nemen. En erin gooien. Natuurlijk! Probeer gewoon wat.”

“Bergkamp zat op de bank bij de B2 van Ajax en Cruijff haalde hem gewoon erbij. Nou, we weten wat er ook van Bergkamp is gekomen. Je mag best wel een beetje lef en durf tonen, al is het maar om die groep een beetje wakker te schudden. Ik heb het idee dat die groep helemaal niet wordt wakker geschud.”