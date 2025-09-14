Enorme dreun voor John van den Brom in aantocht

John van den Brom leek de nieuwe trainer van FC Twente worden, maar zo zeker is dat nog niet. Dat meldt de goed ingevoerde journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op sociale media. Het zou niet de eerste gigantische domper zijn voor Van den Brom deze zomer.

"Er is (nog) geen vervolg gegeven aan eerste gesprek van FC Twente met trainerskandidaat John van den Brom van vorige week woensdag. Het wekt de indruk dat FC Twente zich voor de trainersvacature op andere opties richt", schrijft Kapteijns op X.

Dat bericht is opvallend, want vorige week leek Van den Brom nog hard op weg naar FC Twente. Nu lijkt dat dus twijfelachtig. Mocht Van den Brom de stap naar de club uit Enschede mislopen, zou dat opnieuw een domper voor de clubloze hoofdtrainer zijn.

Eerder deze zomer was Van den Brom namelijk ook in gesprek met ADO Den Haag, maar zijn komst naar de Hofstad ging niet door. Er was sprake van een meningsverschil tussen de eigenaren van de club en toenmalig technisch directeur Joris Mathijssen. Eenzelfde soort scenario bij FC Twente zou een domper zijn voor de 58-jarige coach.

