Enorme dreun voor John van den Brom in aantocht

John van den Brom/FCTwente/ADO
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 17:58

John van den Brom leek de nieuwe trainer van FC Twente worden, maar zo zeker is dat nog niet. Dat meldt de goed ingevoerde journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op sociale media. Het zou niet de eerste gigantische domper zijn voor Van den Brom deze zomer.

"Er is (nog) geen vervolg gegeven aan eerste gesprek van FC Twente met trainerskandidaat John van den Brom van vorige week woensdag. Het wekt de indruk dat FC Twente zich voor de trainersvacature op andere opties richt", schrijft Kapteijns op X.

Dat bericht is opvallend, want vorige week leek Van den Brom nog hard op weg naar FC Twente. Nu lijkt dat dus twijfelachtig. Mocht Van den Brom de stap naar de club uit Enschede mislopen, zou dat opnieuw een domper voor de clubloze hoofdtrainer zijn.

Eerder deze zomer was Van den Brom namelijk ook in gesprek met ADO Den Haag, maar zijn komst naar de Hofstad ging niet door. Er was sprake van een meningsverschil tussen de eigenaren van de club en toenmalig technisch directeur Joris Mathijssen. Eenzelfde soort scenario bij FC Twente zou een domper zijn voor de 58-jarige coach.

Arena
681 Reacties
34 Dagen lid
1.887 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat John van den Brom best geschikt zou kunnen zijn voor Twente. Ik vraag me af welke andere opties dat Twente dan heeft?

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van den Brom houdt dit natuurlijk zelf af. Hij ziet Heitinga zwalken bij ajax en weet: die gaat op straat gezet worden. Hij kan dan mooi dat gat vullen. Wel slecht gedaan vanuit ajax, want ze hadden hem ook eerder kunnen aanstellen. Nu ben je een oprotpremie kwijt aan een trainer die nog in de luiers staat. Goed gezien door van den Brom, want hij houdt van een uitdaging. Dat is ajax namelijk, met alle bestuurlijke onrust en financiële wanorde. Bij Twente is het een stuk stabieler. Maar zoals ik al zei: hij houdt van grote uitdagingen. En slechter dan de voorganger zal het ook moeilijk gaan. Ik gun het hem wel.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Neefje Barry ik vind John van de Brom wel een goede voor Ajax ipv John Heitinga, wel een verbetering.

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ome Barend als ze hem direct hadden aangesteld, was het echt een aanstelling met visie geweest. De aanstelling van Heitinga is vooral voor de achterban geweest. Deze trainer zit nog zo in de luiers, dat zie je aan het hele spel. Ze hebben hem gekozen om de achterban rustig te houden, want ze kunnen hun supporters anders niet in de hand houden.

