'Koeman overweegt zeer goede spelers te laten sneuvelen bij Oranje'

Het Nederlands elftal kwam deze interlandperiode niet overtuigend voor de dag. Na een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Polen en een moeizame 2-3 overwinning op Litouwen ligt bondscoach Ronald Koeman onder een vergrootglas. Analist ziet de komende maanden als cruciaal en sluit niet uit dat er grote namen zullen sneuvelen.

“Je moet af van woorden als ‘beschamend’ en ‘dramatisch’”, reageert Perez in Voetbalpraat. “Je hebt een trainer die zeer pragmatisch is. Je moet je er niet voor schamen, maar kijken waarom wij niet afstand nemen van zo’n team en hij als bondscoach überhaupt zo'n beslissing moet nemen.”

Grote taak voor Koeman

Perez benadrukt dat de bondscoach voor een enorme uitdaging staat. “Koeman heeft een hele grote taak, hoor. Want hij heeft echt geweldige individualisten tot zijn beschikking. Het is één van de beste selecties van de laatste jaren, individueel gezien. Koeman heeft een grote baan, en het is aan hem om te kijken van hoe hij dit spul zover krijgt dat Oranje enige rol van betekenis kan spelen op het WK. Want er zijn weinig landen met zoveel spelers die in de Premier League in de top spelen en bij FC Barcelona. En Dumfries bij Inter.”

Volgens de Deen kan de balans weleens gaan doorslaan richting harde keuzes. “En misschien zijn er wat ogen opengegaan. Want het leek of Koeman zich groen en geel ergerde tegen Polen en Litouwen. Misschien gaan er een paar zeer goede individuele spelers sneuvelen voor het team. Dat Koeman niet meer kijkt naar het individu.”

Tafelgenoot Tijmen van Wissing wilde weten om welke spelers het gaat, maar concrete namen gaf Perez niet. “Ik heb niet echt concrete voorbeelden, want je moet kijken hoe iemand zich begeeft in de groep. Hoe werkt dat op de training? Wie wil wél mee, en wie niet? Want ik hoorde Virgil van Dijk zeggen dat ze elkaar de waarheid zeggen, maar daar lijkt het niet op.”

Daarnaast wees Perez op het verschil in niveau tussen spelers uit de Eredivisie en de grote competities. “Het is zo ongelooflijk duidelijk. De handelingssnelheid van Quinten Timber en Jerdy Schouten, het is gewoon een ander niveau.”