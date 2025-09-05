Litouwen - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal speelt zondag een uitwedstrijd tegen Litouwen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zal zich in Kaunas willen revancheren voor het 1-1 gelijkspel tegen Polen van donderdag, wat het eerste puntverlies in de poule betekende voor Oranje. De wedstrijd Litouwen - Nederland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Litouwen - Nederland?

Het WK-kwalificatieduel tussen Litouwen en Nederland op zondag 7 september begint om 18.00 uur.

Op welke zender wordt Litouwen - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het vierde duel van Oranje in de WK-kwalificatiereeks live uit op NPO1. De voorbeschouwing begint zo rond de klok van 17.30 uur.

Hoe staan Litouwen en Nederland ervoor in de poule?

Nederland gaat ondanks het puntverlies tegen Polen aan kop in poule G, met drie punten uit zeven duels. De nummers twee en drie Polen en Finland hebben evenveel punten, maar deden daar vier wedstrijden over en hebben bovendien een minder doelsaldo.

Litouwen speelde donderdag voor de derde keer in vier kwalificatiewedstrijden gelijk, nu tegen Malta (1-1). De opponent van Oranje staat daarom met drie uit vier op de vierde plek in de poule, voor nummer vijf Malta (twee uit vijf).

© Imago