Live voetbal 1

Litouwen - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

Denzel Dumfries met op de achtergrond de vlaggen van Litouwen en Nederland
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Redactie FCUpdate
5 september 2025, 10:49

Het Nederlands elftal speelt zondag een uitwedstrijd tegen Litouwen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman zal zich in Kaunas willen revancheren voor het 1-1 gelijkspel tegen Polen van donderdag, wat het eerste puntverlies in de poule betekende voor Oranje. De wedstrijd Litouwen - Nederland wordt live uitgezonden op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Litouwen - Nederland?

Het WK-kwalificatieduel tussen Litouwen en Nederland op zondag 7 september begint om 18.00 uur.

Op welke zender wordt Litouwen - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het vierde duel van Oranje in de WK-kwalificatiereeks live uit op NPO1. De voorbeschouwing begint zo rond de klok van 17.30 uur.

Hoe staan Litouwen en Nederland ervoor in de poule?

Artikel gaat verder onder video

Nederland gaat ondanks het puntverlies tegen Polen aan kop in poule G, met drie punten uit zeven duels. De nummers twee en drie Polen en Finland hebben evenveel punten, maar deden daar vier wedstrijden over en hebben bovendien een minder doelsaldo.

Litouwen speelde donderdag voor de derde keer in vier kwalificatiewedstrijden gelijk, nu tegen Malta (1-1). De opponent van Oranje staat daarom met drie uit vier op de vierde plek in de poule, voor nummer vijf Malta (twee uit vijf).

Nederlands elftal Oranje tegen Polen
© Imago

Welk resultaat verwacht jij bij Litouwen - Nederland?

Laden...
17 stemmen

➡️ Meer Oranje nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk

Van Dijk wekt verbazing bij Stekelenburg met oordeel over Nederland - Polen

  • Gisteren, 23:01
  • Gisteren, 23:01
Virgil van Dijk en Robert Lewandowski

Oranje komt niet voorbij Polen en verliest foutloze status in WK-kwalificatie

  • Gisteren, 22:41
  • Gisteren, 22:41
Wissel Nederland - Polen

De Kuip fluit in minuut 78 massaal Oranje-speler uit

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Litouwen - Nederland

18:00
Wordt gespeeld op 7 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel