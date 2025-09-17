Hélène Hendriks ontbreekt bij Ziggo Sport: 'Er is een ongeluk gebeurd'

Hélène Hendriks is woensdagavond niet op tijd op televisie verschenen voor de Champions League-uitzending rondom Ajax. Even na 18.00 uur moest presentator Sam van Royen van Ziggo Sport haar taken even overnemen. Dat had allemaal te maken met een ongeluk op weg naar Amsterdam.

Op het moment dat Van Royen vanuit de Johan Cruijff ArenA presentator Wytse van der Goot te woord staat over de situatie bij Ajax, vraagt Van der Goot naar de afwezigheid van Hendriks: "Ja, eigenlijk had Hélène dit praatje met jullie moeten houden, maar Helene zit nog in de auto", legt Van Royen uit.

De sportpresentatrice kon door een vervelende situatie op de weg niet de start van de uitzending halen: Ze is twee uur geleden vertrokken. Ze heeft net een ongeluk gehad. Of er is net een ongeluk geweest", corrigeert Van Royen zich.

De verwachting is dat Hélène Hendriks tijdens de voorbeschouwing vlak voor aanvang van de wedstrijd tussen Ajax en Internazionale weer aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA.