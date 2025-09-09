‘Oranje moet derde of vierde van de wereld zijn, maar we zijn vaak genoeg ploeg twintig’

Het Nederlands elftal zakt veel te vaak door de ondergrens, zo stellen Anco Jansen en Sjoerd Mossou in Voetbalpraat. Eerstgenoemde zou het acceptabel vinden als Oranje zich profileert als derde of vierde land van de wereld, maar de laatste tijd speelt de ploeg van Ronald Koeman vaker alsof het nummer twintig is.

Het Nederlands elftal liet zich deze interlandperiode voor de zoveelste keer sinds de terugkeer van Koeman als bondscoach van de slechtste kant zien. Tegen Litouwen, de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst, wist Oranje weliswaar met 2-3 te winnen, maar gaf het een 0-2 voorsprong weg en stond het in de slotfase van de wedstrijd nog onder enorme druk. “Het gaat al drie jaar op en neer, dat is het probleem”, begint Mossou. “De week tegen Spanje was veruit het beste, maar hoeveel wedstrijden we de afgelopen drie jaar matig tot slecht gespeeld hebben…”

Artikel gaat verder onder video

Jansen sluit zich daar volledig bij aan. “Dan zijn we in een keer niet meer land drie tot acht, maar twaalf tot twintig.” Op de FIFA-wereldranglijst staat Nederland op dit moment op plek zeven. “Daar gaat het eigenlijk om”, gaat de analist verder. Presentator Vincent Schildkamp voegt eraan toe dat de ondergrens omhoog moet. Jansen vervolgt zijn betoog: “Als we derde of vierde zijn, is dat te accepteren. Maar wij zijn veel te vaak ploeg twintig.”

Mossou beaamt dat dat het probleem is bij Oranje. “Je hebt altijd slechte interlands gehad. Vroeger, Wit-Rusland uit… Dat is van alle tijden.” Over de hele periode onder Koeman kan de journalist het niet meer incidenteel noemen. “Er zitten wel héél veel zwakke momenten tussen. Dan is het af en toe wat beter, maar ook heel veel slechter.”