‘Oranje moet derde of vierde van de wereld zijn, maar we zijn vaak genoeg ploeg twintig’

Het Nederlands elftal zakt veel te vaak door de ondergrens, zo stellen Anco Jansen en Sjoerd Mossou in Voetbalpraat. Eerstgenoemde zou het acceptabel vinden als Oranje zich profileert als derde of vierde land van de wereld, maar de laatste tijd speelt de ploeg van Ronald Koeman vaker alsof het nummer twintig is.
Het Nederlands elftal liet zich deze interlandperiode voor de zoveelste keer sinds de terugkeer van Koeman als bondscoach van de slechtste kant zien. Tegen Litouwen, de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst, wist Oranje weliswaar met 2-3 te winnen, maar gaf het een 0-2 voorsprong weg en stond het in de slotfase van de wedstrijd nog onder enorme druk. “Het gaat al drie jaar op en neer, dat is het probleem”, begint Mossou. “De week tegen Spanje was veruit het beste, maar hoeveel wedstrijden we de afgelopen drie jaar matig tot slecht gespeeld hebben…”
Jansen sluit zich daar volledig bij aan. “Dan zijn we in een keer niet meer land drie tot acht, maar twaalf tot twintig.” Op de FIFA-wereldranglijst staat Nederland op dit moment op plek zeven. “Daar gaat het eigenlijk om”, gaat de analist verder. Presentator Vincent Schildkamp voegt eraan toe dat de ondergrens omhoog moet. Jansen vervolgt zijn betoog: “Als we derde of vierde zijn, is dat te accepteren. Maar wij zijn veel te vaak ploeg twintig.”
Mossou beaamt dat dat het probleem is bij Oranje. “Je hebt altijd slechte interlands gehad. Vroeger, Wit-Rusland uit… Dat is van alle tijden.” Over de hele periode onder Koeman kan de journalist het niet meer incidenteel noemen. “Er zitten wel héél veel zwakke momenten tussen. Dan is het af en toe wat beter, maar ook heel veel slechter.”
Sja, ze kunnen het er oeverloos over blijven hebben maar NL stelt internationaal maar bar weinig voor. Tijd dat men dat eens gaat beseffen. Eigenlijk, naar mijn idee, gaat het op alle vlakken fout: clubs leiden geen echte topspelers op, jonge spelers vertrekken te snel naar grotere clubs, het niveau van scouts lijkt me niet optimaal, het overkoepelend orgaan knvb functioneert matig, bij de knvb zitten de verkeerde mensen op een plek (ik noem een Nigel de Jong), scheidsrechters en var zijn matig (slechte opleiding?), bij clubs is de invloed van mensen die weinig know-how van voetbal hebben te groot (denk ik), etc etc. Dat werkt allemaal mee waardoor je geen topland bent. Nederland is geen voetballand zoals Brazilië, Italië, Spanje en Duitsland dat bijvoorbeeld veel meer zijn. Bij andere landen heb ik ook veel meer het gevoel dat alles en iedereen die ook maar iets met voetbal te maken heeft achter het gezamelijke doel staat.
