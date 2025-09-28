Van der Vaart en Van Hooijdonk maken 'dikke' tafelgast vlak voor het einde belachelijk

Een foutje van presentator Sjoerd van Ramshorst zorgt voor hilariteit bij de afsluiting van Studio Voetbal. Hij ziet Pierre van Hooijdonk aan voor (de afwezige) Theo Janssen.

Aan het eind van de uitzending wil Van Ramshorst de aanwezige tafelgasten bedanken: Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Alex Pastoor. Hij heeft echter Theo Janssen, een vaak terugkerende tafelgast, in gedachten. “Ibrahim bedankt, Rafael bedankt, Theo… of eh, Theo…”

Meteen maken Van der Vaart en Van Hooijdonk grapjes over het gewicht van Janssen. “Als je het tegen mij zegt, snap ik dat nog wel!”, grapt Van der Vaart, waarna Van Hooijdonk met bol opgezette wangen achteroverleunt. Van Ramshorst verklaart: “Het is al laat!”