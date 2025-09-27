Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie kiest voor vertrouwde namen, één Eredivisie-debutant

Feyenoord gaat zondagmiddag om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen. Nadat Robin van Persie midweeks de nodige wissels doorvoerde voor het duel met SC Braga (1-0 nederlaag), is de verwachting dat hij zondag met zeven wijzigingen weer de vaste namen het veld in stuurt.

Van Persie baarde afgelopen week opzien door bijna zijn hele opstelling om te gooien voor het eerste duel in de competitiefase van de Europa League. De verwachting is dat hij daarom voor de wedstrijd tegen FC Groningen weer de nodige wijzigingen doorvoert. Op doel lijkt Timon Wellenreuther zeker te zijn van zijn basisplaats, maar voor hem stuurt Van Persie vermoedelijk drie andere namen het veld in. Givairo Read, Jordan Bos en Tsuyoshi Watanabe verschenen allen niet aan de aftrap tegen Braga en lijken nu terug te keren in het elftal. Dat gaat ten koste van Bart Nieuwkoop, Gijs Smal en de geschorste Anel Ahmedhodzic. Door die schorsing maakt Malcolm Jeng naar verwachting zijn Eredivisie-debuut.

Op het middenveld kiest Van Persie er naar verwachting voor om vast te houden aan Quinten Timber en aanvoerder Sem Steijn. Oussama Targhalline en Luciano Valente wisselen elkaar dit seizoen met regelmaat af in de basisopstelling. Omdat de Marokkaan in Braga aan de aftrap verscheen, lijkt het erop dat Valente op bezoek bij zijn oude club vanaf het begin mag meedoen.

In de voorhoede kiest Van Persie naar alle waarschijnlijkheid voor drie nieuwe namen ten opzichte van woensdag. Op de vleugels kregen Gonçalo Borges en Gaoussou Diarra de kans tegen Braga, maar zij wisten geen indruk te maken. Daardoor lijkt het erop dat Anis Hadj Moussa en Aymen Sliti weer terugkeren in de basis. Ayase Ueda kreeg rust en bleef achter in Rotterdam, dus naar verwachting neemt hij zondag de plek in de punt van de aanval weer over van Casper Tengstedt.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Watanabe, Jeng, Bos; Valente, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sliti.