Vermoedelijke opstelling PSV: Maakt zomeraankoop basisdebuut tegen Ajax?

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
20 september 2025, 13:50

Het lijkt erop dat Anass Salah-Eddine zondagmiddag zijn basisdebuut gaat maken in het shirt van PSV. Uitgerekend in de topper tegen Ajax, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep, kan de linksback voor het eerst bij de eerste elf van Peter Bosz starten.

Eén dag na de teleurstellende Champions League-nederlaag tegen Union SG (1-3) had PSV nóg meer slecht nieuws te melden. De Eindhovenaren kunnen komende weken niet beschikken over zomeraanwinsten Kiliann Sildillia en Myron Boadu, die beide zijn uitgeschakeld wegens een bovenbeenblessure. Omdat Mauro Júnior ook nog niet van de partij is, moet Bosz puzzelen in zijn achterhoede.

De meest voor de hand liggende optie is dat Salah-Eddine zondagmiddag in de basis start tegen Ajax. Tegen Union speelde Yarek Gasiorowski nog op die positie, maar hij schuift vermoedelijk weer terug naar het centrum. Dat betekent dat Armando Obispo, die dinsdagavond geen beste beurt maakte, weer terugkeert naar de reservebank.

Verder lijkt het erop dat Bosz niet gaat wisselen in zijn formatie ten opzichte van de Champions League-zeperd tegen Union. De topper start zondagmiddag om 14.30 uur in het Philips Stadion.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Ajax:

Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pepi, Van Bommel.

