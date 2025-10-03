Danny Koevermans verliet Nederland door pesterijen van Johan Derksen

Danny Koevermans heeft vrijdagavond in het programma De Voetbalkantine van ESPN een boekje open gedaan over de vervelende manier hoe Johan Derksen met hem is omgegaan. De analist van Vandaag Inside had het altijd gemunt op Koevermans en haalde zelfs de familie van de oud-spits erbij.

De relatie tussen Koevermans en Derksen kwam vrijdagavond ter sprake in het programma, omdat presentator Wouter Bouwman wist te melden dat Derksen de oud-spits ooit heeft bekritiseerd, terwijl Koevermans niet eens speelde. Dat wist de analist van ESPN niet, maar hij kijkt er niet van op: "Dat verbaast mij helemaal niets. Johan Derksen bekritiseerde mij namelijk altijd."

Vervolgens loopt Koevermans leeg met zijn herinneringen aan de 'analyses' van Derksen: "Hij had het altijd een beetje op mij gemunt. En dat komt altijd bij je terug. En dat was zo vervelend. Op een gegeven moment speelde ik ook niet meer en toen werd zelfs mijn familie erbij gehaald door Derksen. Hij zei van: ja, nu zit zijn moeder thuis te huilen want ik ga wat negatiefs over hem zeggen. Ik vond het zo vreemd. Dat was ook wel een moment in 2011 dat ik dacht: nu moet ik echt weg uit Nederland. Toen was ik er helemaal klaar mee.

Op dat moment vertrok Koevermans naar Toronto FC, om een paar jaar later weer terug te keren in Nederland. Inmiddels is hij een vast gezicht bij televisiezender ESPN.

Robert Maaskant, die net als Koevermans te gast is in het programma, vindt het treurig om te horen en begrijpt sowieso niet waarom mensen Vandaag Inside nog serieus nemen: "Het is entertainment, maar dat mensen dat (Vandaag Inside, red.) nog serieus nemen vind ik zeer vreemd."