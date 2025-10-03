Danny Koevermans verliet Nederland door pesterijen van Johan Derksen

Danny Koevermans heeft vrijdagavond in het programma De Voetbalkantine van ESPN een boekje open gedaan over de vervelende manier hoe Johan Derksen met hem is omgegaan. De analist van Vandaag Inside had het altijd gemunt op Koevermans en haalde zelfs de familie van de oud-spits erbij.
De relatie tussen Koevermans en Derksen kwam vrijdagavond ter sprake in het programma, omdat presentator Wouter Bouwman wist te melden dat Derksen de oud-spits ooit heeft bekritiseerd, terwijl Koevermans niet eens speelde. Dat wist de analist van ESPN niet, maar hij kijkt er niet van op: "Dat verbaast mij helemaal niets. Johan Derksen bekritiseerde mij namelijk altijd."
Vervolgens loopt Koevermans leeg met zijn herinneringen aan de 'analyses' van Derksen: "Hij had het altijd een beetje op mij gemunt. En dat komt altijd bij je terug. En dat was zo vervelend. Op een gegeven moment speelde ik ook niet meer en toen werd zelfs mijn familie erbij gehaald door Derksen. Hij zei van: ja, nu zit zijn moeder thuis te huilen want ik ga wat negatiefs over hem zeggen. Ik vond het zo vreemd. Dat was ook wel een moment in 2011 dat ik dacht: nu moet ik echt weg uit Nederland. Toen was ik er helemaal klaar mee.
Op dat moment vertrok Koevermans naar Toronto FC, om een paar jaar later weer terug te keren in Nederland. Inmiddels is hij een vast gezicht bij televisiezender ESPN.
Robert Maaskant, die net als Koevermans te gast is in het programma, vindt het treurig om te horen en begrijpt sowieso niet waarom mensen Vandaag Inside nog serieus nemen: "Het is entertainment, maar dat mensen dat (Vandaag Inside, red.) nog serieus nemen vind ik zeer vreemd."
Robert Maaskant heeft gelijk. Hoewel, als je er serieus over nadenkt kun je het niet eens entertainment noemen. Het is een programma waarin mensen die er níet aan meedoen belachelijk worden gemaakt en gekleineerd. Dat zo'n Derksen die dingen bij Koevermans heeft gedaan verbaast me helemaal niks. Het is om je dood te schamen.
@descheids kan mij herrineren dat Bijlow heel goed keepte bij Excelsior en ook een seizoen bij Feyenoord. Wel was het een seizoen dat ze geen europees speelde. Misschien moet Wellenreuther in Europa spelen, Bijlow alleen Eredivisie. Te gek voor woorden, weet ik maar zou wel voor beide partijen beter zijn.
Koevermans kom op, het is maar Johan Derksen die degradeerde met Veendam & Haarlem. Waar maak je je druk om? Je neemt Derksen toch niet serieus? Je moet een plaat voor je kop hebben en schijt aan hebben. Als je 15 bent, begreep ik het wel maar toch niet als je 23 bent? Wees een vent en stel je niet zo aan. Ook over zijn moeder, wat een huilverhaal. Ik krijg ook de volle laag van mijn baas als ik iets fout doe. Laat Derksen gewoon van alles roepen en schiet AZ & PSV gewoon naar de titel.
