Minouche van der Gijp neemt ingrijpend besluit na Vandaag Inside-ophef

Minouche van der Gijp, de vrouw van oud-voetballer en tv-analist René van der Gijp, heeft haar Instagram-account op privé gezet. De beslissing volgt na een golf van kritiek en bedreigingen die zij ontving. Minouche deed opvallende uitspraken over Wierd Duk en diens optreden bij Vandaag Inside, maar krijgt ook al langere tijd hatelijke berichten vanwege haar steun voor de Palestijnse zaak.

Onlangs raakte Minouche van der Gijp in opspraak door felle uitlatingen richting journalist Wierd Duk, die tijdelijk de plek van haar man innam aan tafel bij Vandaag Inside. Zij betichtte hem van 'facistische onzin uitkramen' en zei dat het Vandaag Inside-publiek niet op Duk zit tewachten.

Artikel gaat verder onder video

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Van der Gijp werd overladen met haatberichten en ontving volgens eigen zeggen zelfs concrete bedreigingen. “Ik heb aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen ontvangen”, schreef zij in een verklaring. De grens werd volgens haar ruimschoots overschreden.

In haar bericht gaf Minouche bovendien aan dat ze haar kinderen heeft gewaarschuwd alert te zijn in hun eigen omgeving. Ook benadrukte ze aangifte te zullen doen tegen personen die bedreigingen blijven uiten. “De demonisering van mij als privépersoon is ongekend”, stelde ze.

Waarom privé?

Vermoedelijk om verdere escalatie te voorkomen besloot Van der Gijp haar Instagram-profiel, dat tot dusver openbaar was, af te schermen. Daarmee kunnen alleen nog volgers haar berichten bekijken. De keuze moet haar persoonlijke leven beschermen en de stroom van ongewenste reacties indammen.