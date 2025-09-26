Schokkend: Minouche van der Gijp wordt ernstig bedreigd

Minouche van der Gijp, de vrouw van Vandaag Inside-analist René van der Gijp, wordt vanwege haar uitlatingen op Instagram bedreigd. Dat heeft ze vrijdagavond bekendgemaakt in een statement op sociale media.

Minouche van der Gijp opende onlangs frontaal de aanval op Wierd Duk. Op Instagram betichtte ze de journalist van De Telegraaf van het ‘uitkramen van fascistische onzin’ en stelde ze dat de kijkers van Vandaag Inside Duk vroeg of laat massaal uit zullen kotsen. Het is slechts een voorbeeld van wat ze plaatst op Instagram. Minouche van der Gijp is dagelijks volop actief op het platform. Dat levert haar fans, maar ook erg veel haters op. Die haters zorgen nu voor bedreigingen. Omdat Minouche van der Gijp over allerlei onderwerpen bericht op Instagram, is het niet duidelijk vanuit welke hoek de bedreigingen komen.

Nu komt ze met een uitgebreid statement op sociale media, waarin ze uitlegt wat er aan de hand is: "Na een week van demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen is voor mij de grens bereikt", begint ze op Instagram.

"Wat velen zich niet realiseren, is dat als je gehuwd bent met een publiek persoon, je daarmee nog steeds een privé persoon blijft, mét recht op bescherming van je persoonlijke leven. Toch wordt vaak gedacht dat je automatisch dezelfde bescherming geniet als een publieke figuur. Dat is niet het geval. Vrouwen “van” worden in dit publieke klimaat behandeld als vrij wild, waar men naar hartenlust over kan schrijven enkel omdat onze partner voor de tv werkt. Voor clicks. Voor een verdienmodel. Of simpelweg om op af te reageren wanneer een vrouw een mening ventileert."

"En die mening heb ik, en soms deel ik die. Maar dat doe ik op mijn eigen, persoonlijke Instagram: voor vrienden, familie en mijn volgers, niet om een landelijk debat te beïnvloeden. En al helemaal niet om bladen of programma’s van content of een mening te voorzien."

"Maar als individuen mij blijven bestoken met haatdragende berichten en bedreigingen, zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk. En dat tolereer ik niet. Dat is nu al een week aan de gang. Je mag me een enorme trut vinden, een linkse ‘whatever’, maar opruien, iemand intimideren of bedreigen is volstrekt onacceptabel. En strafbaar", schrijft Van der Gijp.

Ze eindigt haar statement met een duidelijke waarschuwing: "De volgende die dat nog een keer doet, kan erop rekenen dat ik aangifte zal doen wegens smaad, laster en bedreiging. I will find you. Er is een grens. En die is nu bereikt", eindigt ze.