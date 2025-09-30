Vandaag Inside komt met extra lange uitzending: dit is wanneer

Goed nieuws voor fans van Vandaag Inside: het programma komt met een extra lange uitzending. Op de avond van het Gouden Televizier-Ring Gala is de populaire talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen een uur langer te zien. Dat maakte het trio maandagavond bekend in de uitzending.

Het Gouden Televizier-Ring Gala is op donderdag 16 oktober en tijdens die avond is Vandaag Inside dus wat langer te zien, van 20.30 uur tot 22.30 uur op SBS6. De talkshow dingt bij het jaarlijkse gala waarbij de belangrijkste Nederlandse prijzen voor televisieprogramma's worden uitgereikt mee dan de Goude Televizier-Ring.

Vandaag Inside is samen met Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste grond genomineerd. In eerdere jaren kon Vandaag Inside niet meedingen omdat Voetbal International, een voorloper van het programma, de Ring al had gewonnen in 2011. Vanwege de zestigste uitreiking van de prijs, is er voor dit keer een uitzondering gemaakt.

Van der Gijp werd tijdens de uitzending van maandagavond verrast door het nieuws van de extra lange uitzending op 16 oktober. "Ja, dat hoor ik ook net! Ik had echt geen idee. Dus, nou ja, leuk!", reageert hij bij Shownieuws. Genee wist wel van de plannen af. "Je weet mijn fanatisme... René wordt er door verrast, maar ik was hier allang van op de hoogte. Ik wilde eigenlijk om half vier 's middags beginnen, maar dat schijnt niet te kunnen."

Ook Derksen blikte vooruit op de uitzending van twee uur die de mannen te wachten staat op 16 oktober. ""Dat is een end, maar wij zijn het wel gewend. Vroeger bij Voetbal Inside maakten we ook twee uur. Dus we lullen dat rustig vol, maar ik begrijp alle hysterie niet hoor, waarom dat nu plotseling twee uur moet."

Derksen heeft niets met Televizier-Ring

De besnorde analist laat zich vervolgens ook nog uit op het mogelijk winnen van de Televizier-Ring. "René en Wilfred vinden dat heel leuk. En het is natuurlijk een publieksprijs, dus je moet dat niet bagatelliseren. Maar ik heb er niets mee. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Ze mogen van mij allemaal die ring winnen, ik hoef 'm niet. Ik maak me daar niet druk om, dat kinderachtige gedoe. Of het leven ervan af hangt, van zo'n kutring... Ik heb er één, het is een verschrikkelijk lelijk ding! Die kun je niet dragen. Als ik ooit mijn vierde huwelijk plan, gebruik ik 'm misschien als trouwring. Want trouwringen zijn eigenlijk weggegooid geld", besluit hij.

VIDEO - Vandaag Inside komt met extra lange uitzending