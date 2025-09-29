Johan Derksen neemt duidelijk standpunt in over Minouche van der Gijp

Johan Derksen heeft er begrip voor dat Minouche van der Gijp geen voorstander is van Wierd Duk bij Vandaag Inside. Het boegbeeld van de talkshow stelt dat de vrouw van René van der Gijp het recht heeft om haar mening te delen, maar hij betwijfelt of het verstandig is omdat haar man een vast gezicht is in het programma.

Minouche van der Gijp baarde anderhalve week geleden opzien door een frontale aanval te openen op Duk. Ze betichtte de journalist van De Telegraaf er onder meer van ‘fascistische onzin’ uit te kramen en stelde dat de kijkers van Vandaag Inside Duk vroeg of laat massaal uit zullen kotsen. Minouche heeft hiervoor felle kritiek ontvangen en wordt zelfs bedreigd, zo deelde ze afgelopen week op social media.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Groeten uit Grolloo wordt Derksen gevraagd naar zijn mening over de situatie, aangezien het bij Vandaag Inside nauwelijks besproken is. “Het ligt gevoelig, maar ik keek er niet van op”, stelt de voormalig voetballer. Van der Gijp is namelijk niet enthousiast over Duk als tafelgast. “René heeft geen hekel aan Wierd, maar hij vindt zijn inbreng zwaar qua onderwerp.” Derksen is van mening dat de onderwerpen van Duk prima een avond per week behandeld kunnen worden. “Minouche is heel actief op social media en heeft een sterke mening over wat er in Israël en Gaza gebeurt. Ik ben het helemaal met haar mening eens. Wierd denkt over sommige dingen anders, maar in een talkshow is dat juist prettig, want dan krijg je discussie.”

Doordat Minouche buiten haar man om heeft geëist dat Duk uit het programma zou verdwijnen, heeft ze Van der Gijp ‘in verlegenheid gebracht’, stelt Derksen. “Zij heeft het volste recht om haar politieke visie op social media te zetten, alleen weet ik niet of het verstandig is om dat te doen als vrouw van iemand die aan dezelfde tafel zit”, denkt De Snor, die aangeeft dat het Van der Gijp niets doet dat zijn vrouw op deze manier in het nieuws komt.

Actie Minouche werkt averechts

Derksen stelt dat Minouche met haar uitspatting het tegenovergestelde heeft bereikt. “Door het rumoer dat hieruit voortkomt, heeft Wierd een soort beschermde status bij het programma. We kunnen hem er nu nooit uit zetten, omdat heel Nederland dan denkt dat Minouche van der Gijp kan bepalen wie er aan tafel zit.” Dat Minouche zo erg is geschrokken van de felle reactie en de bedreigingen die volgden, is volgens Derksen ‘naïef’. “Je kunt het eigenlijk niet normaal vinden, maar dit is de normale gang van zaken. Het komt erop neer dat ik het inhoudelijk honderd procent met haar eens ben, maar ik vind het niet verstandig dat ze dit heeft gedaan omdat haar man daar zit en de kost verdient.”