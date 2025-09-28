Minouche van der Gijp deelt schokkend Instagram-bericht

Minouche van der Gijp deelt een schokkend privébericht in een story op Instagram. De vrouw van Vandaag Inside-kopstuk René van der Gijp geeft een voorbeeld van de teksten in haar inbox belanden naar aanleiding van haar standpunt over de oorlog tussen Israël en Hamas.

Minouche neemt op het sociale medium geen blad voor de mond als het over de situatie in Gaza gaat. Naar aanleiding daarvan opende ze vorige week al een frontale aanval op Wierd Duk, die in Vandaag Inside, zijn bijdragen voor De Telegraaf én op X een uitgesproken pro-Israëlstandpunt inneemt. De journalist beticht ze onder meer van het 'uitkramen van facistische onzin', ook voorspelde ze dat Duk uiteindelijk 'uitgekotst' zou worden door de kijkers van VI. Vrijdagavond maakte Van der Gijp bekend dat ze overspoeld wordt met negatieve reacties en bedreigingen - en dat de maat wat haar betreft vol is.

Vrijdagavond maakte Van der Gijp bekend dat ze overspoeld wordt met negatieve reacties en bedreigingen - en dat de maat wat haar betreft vol is. "Als individuen mij blijven bestoken met haatdragende berichten en bedreigingen, zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk. En dat tolereer ik niet. Dat is nu al een week aan de gang. Je mag me een enorme trut vinden, een linkse ‘whatever’, maar opruien, iemand intimideren of bedreigen is volstrekt onacceptabel. En strafbaar", schreef Van der Gijp toen, zonder daarbij uit de doeken te doen uit welke hoek de betreffende reacties komen.

Dat doet ze een dag later wél. Zaterdag komt Van der Gijp namelijk met een screenshot van de haat die ze op Instagram over zich heen krijgt. Als reactie op een eerdere story, waarin ze videobeelden deelde van een ernstig ondervoed én gewond Palestijns kind, ontvangt ze een privébericht van een anoniem account. "Dit gun ik jou", schrijft deze persoon, die Van der Gijp getuige de beelden als reactie op een eerdere story al eens als 'vuile antisemiet' betitelde.