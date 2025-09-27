Voormalig tafelgast hekelt ‘gevaarlijke omgeving’ VI: ‘Als je daar in je eentje zit…’

Olcay Gulsen heeft in de podcast Lightless Lounge een boekje opengedaan over haar ervaringen bij Vandaag Inside. De voormalig tafelgast noemt de talkshow onder meer ‘extreem’ en spreekt van een ‘gevaarlijke omgeving’.

Gulsen schoof in het verleden regelmatig aan bij Vandaag Inside, maar is inmiddels niet meer welkom in de talkshow. De modeontwerpster noemde Wierd Duk, de favoriete gast van Johan Derksen, een ‘racist’ en nam deze uitspraak in een latere uitzending niet terug. In Lightless Lounge blikt ze terug op haar tijd bij VI. “Het is zo belangrijk om in zo'n programma juist je stem te laten horen. Ik heb niet geweken waar ik zelf voor sta”, geeft Gulsen aan.

Uit haar omgeving kreeg ze juist vaak te horen dat ze beter niet kon aanschuiven in ‘een vrouwonvriendelijke, racistische omgeving’, maar daar is Gulsen het zelf absoluut niet mee eens. “Als we allemaal mensen met een andere mening juist ontwijken, dan wordt het best wel een gevaarlijke, superextreem rechtse omgeving”, stelt ze. Nu de modeontwerpster niet meer welkom is, kan ze geen tegengeluid meer geven. Dat vindt ze erg jammer. “Er kijken zoveel mensen naar, dus ik vind het jammer dat het ongenuanceerd wordt als het alleen maar mensen zijn die hetzelfde denken.”

Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp zijn absoluut geen voorstanders van tegengeluid. “Ze durven het ook echt niet”, geeft ze aan. “Ze zitten daar in hun veilige omgeving, je mag hen nooit afvallen en ze komen altijd voor elkaar op.” Volgens Gulsen krijgen gasten met een andere mening snel te horen dat ze niet meer welkom zijn. “Het is altijd gewoon heel erg gestuurd en als jij daar in je eentje zit en je denkt anders, openen ze per definitie de aanval op je.”