Ueda brengt De Kuip weer in extase: late overwinning op FC Utrecht

Feyenoord heeft de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht ternauwernood omgezet in een overwinning. Het werd 3-2 in De Kuip; met een laat doelpunt was Ayase Ueda de matchwinner. De Japanner scoorde in totaal twee keer en gaat met acht doelpunten aan kop op de topscorersranglijst. Koploper Feyenoord heeft weer een voorsprong van drie punten op Feyenoord.
FC Utrecht probeerde Feyenoord in de openingsfase met hoge druk te verrassen. De ploeg van Robin van Persie had aanvankelijk moeite om onder de pressing uit te voetballen, maar nam geleidelijk steeds nadrukkelijker het initiatief. Het spel speelde zich vooral af op de helft van de bezoekers, die zich voornamelijk moesten beperken tot tegenhouden. Na een paar gemiste mogelijkheden en een reeks hoekschoppen brak het duel open toen Targhalline met een schitterende steekpass Ayase Ueda wegstuurde. De Japanner bleef koel, omspeelde doelman Barkas en schoof de bal beheerst binnen.
Ook na de openingstreffer bleef Feyenoord domineren. Met name Targhalline bleef indruk maken op het middenveld door zijn rust aan de bal en dieptepasses. De thuisploeg kreeg via Sauer, Ueda en Ahmedhodzic kansen om de marge te vergroten, maar doelman Barkas hield Utrecht in de wedstrijd. Pas in de slotfase voor rust liet de ploeg van Ron Jans voor het eerst van zich horen, toen Feyenoord-huurling Zechiël gevaarlijk opdook voor Wellenreuther. De keeper redde bekwaam, waarna scheidsrechter Manschot floot voor de rust na een helft waarin Feyenoord veruit de bovenliggende partij was.
Na rust kreeg Feyenoord direct een domper te verwerken. Feyenoord-huurling Zechiël, die in de eerste helft nog een grote kans miste, liet de thuisploeg binnen drie minuten na de hervatting schrikken met een doeltreffend schot in de linkerhoek. De middenvelder vierde zijn treffer niet, maar verontschuldigde zich aan Het Legioen. Lang bleef de 1-1 echter niet op het scorebord. Enkele minuten later bracht Steijn De Kuip opnieuw in extase, door na een goede actie van Read in tweede instantie raak te schieten: 2-1. Het duel bleef daarna open, met kansen over en weer. Zo voorkwam Wellenreuther met een knappe reflex de gelijkmaker van Blake, terwijl Read en Steijn aan de andere kant verzuimden de marge te vergroten.
In een steeds feller duel liep de spanning richting het laatste kwartier verder op. Van Persie kreeg zelfs een gele kaart wegens commentaar op de leiding, terwijl FC Utrecht met invallers Bozdogan en Murkin het initiatief overnam. Wellenreuther moest opnieuw ingrijpen op een schot van Blake, maar kon niet voorkomen dat de gelijkmaker alsnog viel. Murkin maakte er met een droge knal 2-2 van, waarna De Kuip vreesde voor puntenverlies.
Maar opnieuw was daar Ueda. Twee minuten voor tijd rondde de Japanse topschutter een vlotte aanval over Lotomba, Hadj Moussa en Larin af. Ondanks hinder van Bozdogan kreeg hij de bal voorbij Barkas en tekende hij voor zijn tweede van de middag én zijn achtste van het seizoen. Met die goal bezorgde hij Feyenoord alsnog de zege in een enerverend duel.
Winst op een sterk utrecht. Na 8 wedstrijden bijna net zoveel punten als vorig seizoen na 10 (22 om 24), voorsprong van 3 punten op de kampioen en hebben de topscorer van de eredivisie : KROES IS COOKING
@12deman 😉
Veel moeite van feijenoord op de ploeg uit vorm FC Utrecht. Feijenoord zwijmelde enorm in de kuip en hoopte op genade dat net voor tijd kwam. Totaal niet het niveau van de landskampioen dat gisteren gewoon overtuigend won. Feijenoord steeds met de hakken over de sloot. Dit gaat de club opbreken. Ik zie het somber in.
@descheids toevallig nog een receptenboek over voor kroes? Hij is al een meesterchef, maar tips van beginnelingen blijven altijd welkom, er kan maar net die ene tussenzitten.
Daar is medicatie voor als je het altijd somber inziet. Depressie moet je serieus nemen. Mensen doen rare dingen als ze somber zijn. Ik hoop voor je dat je niet op 9 hoog woont. Fijne avond grote vriend.
Grappig, zoveel reacties waren er afgelopen donderdag niet toen feijenoord weer eens vernederd werd in Europa. Bevestigd maar weer eens de conclusie van fcupdate dat er dus enkel successupporters zijn van feijenoord. Overigens op Mike en Quarlon na.
@descheids je blijft schattig. Nu nog uit de luiers en je zolderkamertje uit.
@descheids weet je wat humor is van alles wat ik hierboven schrijf trek je alleen in twijfel dat je mischien geen ajacied bent hahahahahaha je laat mensen wel lachen hier hoor hey ahahaha ik zing even een liedje voor je :JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!
Kameraden, Feyenoord mist nog wat scorend vermogen. Steijn mist regelmatig, doelpunten van Paxiao worden gemist. Verder op de goede weg. Verdedigend sterk, middenvelders voldoende met kwaliteit. Ueda topscoorder, Mousa blijft zijn ding doen in combinatie met Sauer nog te weinig rendement.
@12deman paixiao word zeker gemist, maar ze moesten kiezen : nog een jaar houden en maar hopen dat hij niet dwars ging liggen omdat hij geen transfer kreeg (zijn genoeg voorbeelden van te vinden) OF verkopen en genoeg vertrouwen hebben in je jeugd. Sauer doet het zeker niet slecht, die doelpunten komen wel. Igor had ook 1 seizoen nodig om zijn draai te vinden en 3 seizoenen om volop te scoren.
12deman Ueda doet wat hij moet doen scoort steeds maar vanaf links moet er meer scorend vermogen bij ja Sauer werkt hard goeie snelle dribbel alleen afmaken is niet eens matig maar slecht. Zodra Sauer zichzelf in betere stelling kan zetten om te schieten of beter vrij loopt om te schieten gaan de doelpunten wel komen
@jurgen😎👍 klopt. Enige nadeel is dat feyenoord dat probleem te vaak heeft gehad : goeie spelers die bij feyenoord gewoon niet uit de verf komen maar bij andere clubs (wereld)toppers zijn geworden. Met bastos als mooiste voorbeeld.
@peterdejong ik geloof wel dat Sauer beter kan kijk maar naar paixao en daarvoor luis sinisterra eerste jaar moeilijk daarna met veel individuele coaching allemaal betere spelers geworden. bij sauer wordt het alleen uitkomen na je dribbel vanwaar hij kan schieten .
Utrecht is altijd een lastige tegenstander. Winnen van ze is altijd een goede prestatie. We moeten wel minder kansen missen. Dit gaat ze echt nog eens opbreken. Maar voor nu gewoon lekker op 1 en wat uitgelopen op Ajax. Prima zo
Die Braziliaan van jullie had ook tijd nodig voordat hij op het niveau kwam en naar de zwaar matige club (DKRW, scheids) van Frankrijk kon… zelfde als die hele donkere op rechts… Maar het is nog lang. Verwacht dat wij tweede worden van de top twee. En de kakkies kampioen. Wel hadden ze de eerste helft er wat meer mogen maken. Maar zij hadden iig geen 8 minuten extra speeltijd nodig om de
Leuke wedstrijd om naar te kijken! Feyenoord in de 1e helft duidelijk de betere ploeg. Ze bleven kansen creëren en Utrecht kwam er niet ech aan te pas. Barkas liet echter zien goed te kunnen keepen en hield Utrecht in de wedstrijd. In de tweede helft ging Utrecht meer meedoen en leek Feyenoord wat gas terug te nemen. Laatstgenoemde begonnen slap aan de tweede helft waar Utrecht goed van profiteerde. Waar Barkas de gehele wedstrijd een enorme sta in de weg bleek, vond ik Wellenreuther minden. Hij had een goede redding in de tweede helft, maar ging bij het tweede doelpunt erg traag naar de grond. Had daarnaast ook wat andere mindere momenten. Utrecht kwam terecht op gelijke hoogte, maar doordat Feyenoord fanatiek bleef aanvallen uiteindelijk toch de winst gepakt. Uiteindelijk ook wel terecht denk ik. Leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer om naar te kijken!
