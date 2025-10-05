Live voetbal 9

Ueda brengt De Kuip weer in extase: late overwinning op FC Utrecht

Ayase Ueda Feyenoord
Foto: © Imago
35 reacties
Dominic Mostert
5 oktober 2025, 16:26

Feyenoord heeft de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht ternauwernood omgezet in een overwinning. Het werd 3-2 in De Kuip; met een laat doelpunt was Ayase Ueda de matchwinner. De Japanner scoorde in totaal twee keer en gaat met acht doelpunten aan kop op de topscorersranglijst. Koploper Feyenoord heeft weer een voorsprong van drie punten op Feyenoord.

FC Utrecht probeerde Feyenoord in de openingsfase met hoge druk te verrassen. De ploeg van Robin van Persie had aanvankelijk moeite om onder de pressing uit te voetballen, maar nam geleidelijk steeds nadrukkelijker het initiatief. Het spel speelde zich vooral af op de helft van de bezoekers, die zich voornamelijk moesten beperken tot tegenhouden. Na een paar gemiste mogelijkheden en een reeks hoekschoppen brak het duel open toen Targhalline met een schitterende steekpass Ayase Ueda wegstuurde. De Japanner bleef koel, omspeelde doelman Barkas en schoof de bal beheerst binnen.

Artikel gaat verder onder video

Ook na de openingstreffer bleef Feyenoord domineren. Met name Targhalline bleef indruk maken op het middenveld door zijn rust aan de bal en dieptepasses. De thuisploeg kreeg via Sauer, Ueda en Ahmedhodzic kansen om de marge te vergroten, maar doelman Barkas hield Utrecht in de wedstrijd. Pas in de slotfase voor rust liet de ploeg van Ron Jans voor het eerst van zich horen, toen Feyenoord-huurling Zechiël gevaarlijk opdook voor Wellenreuther. De keeper redde bekwaam, waarna scheidsrechter Manschot floot voor de rust na een helft waarin Feyenoord veruit de bovenliggende partij was.

Na rust kreeg Feyenoord direct een domper te verwerken. Feyenoord-huurling Zechiël, die in de eerste helft nog een grote kans miste, liet de thuisploeg binnen drie minuten na de hervatting schrikken met een doeltreffend schot in de linkerhoek. De middenvelder vierde zijn treffer niet, maar verontschuldigde zich aan Het Legioen. Lang bleef de 1-1 echter niet op het scorebord. Enkele minuten later bracht Steijn De Kuip opnieuw in extase, door na een goede actie van Read in tweede instantie raak te schieten: 2-1. Het duel bleef daarna open, met kansen over en weer. Zo voorkwam Wellenreuther met een knappe reflex de gelijkmaker van Blake, terwijl Read en Steijn aan de andere kant verzuimden de marge te vergroten.

In een steeds feller duel liep de spanning richting het laatste kwartier verder op. Van Persie kreeg zelfs een gele kaart wegens commentaar op de leiding, terwijl FC Utrecht met invallers Bozdogan en Murkin het initiatief overnam. Wellenreuther moest opnieuw ingrijpen op een schot van Blake, maar kon niet voorkomen dat de gelijkmaker alsnog viel. Murkin maakte er met een droge knal 2-2 van, waarna De Kuip vreesde voor puntenverlies.

Maar opnieuw was daar Ueda. Twee minuten voor tijd rondde de Japanse topschutter een vlotte aanval over Lotomba, Hadj Moussa en Larin af. Ondanks hinder van Bozdogan kreeg hij de bal voorbij Barkas en tekende hij voor zijn tweede van de middag én zijn achtste van het seizoen. Met die goal bezorgde hij Feyenoord alsnog de zege in een enerverend duel.

❗️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

Wordt Feyenoord dit seizoen kampioen van Nederland?

Laden...
84 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst, Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens Sparta - Ajax

Teruglezen: zo verliep de zaterdagavond in de Eredivisie, met nieuw puntverlies Ajax en ruime zege PSV

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Joey Veerman viert zijn goal bij PEC Zwolle - PSV

Joey Veerman grote uitblinker bij ruime uitzege PSV

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Davy Klaassen van Ajax

Klaassen heel duidelijk: ‘De directie moet…’

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
0 35 reacties
Reageren
35 reacties
peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Winst op een sterk utrecht. Na 8 wedstrijden bijna net zoveel punten als vorig seizoen na 10 (22 om 24), voorsprong van 3 punten op de kampioen en hebben de topscorer van de eredivisie : KROES IS COOKING

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

utrecht gaf niet op zoals andere clubs leuke spannende wedstrijd !!! EN ROOKIE VAN PERSIE WEER GEWONNEN!!!!!

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies Peter Prima COOKING.

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kroes mag blijven koken bij Ajax, bij Feyenoord heeft Don Kloese zijn zaakjes voor elkaar.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman 😉

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Veel moeite van feijenoord op de ploeg uit vorm FC Utrecht. Feijenoord zwijmelde enorm in de kuip en hoopte op genade dat net voor tijd kwam. Totaal niet het niveau van de landskampioen dat gisteren gewoon overtuigend won. Feijenoord steeds met de hakken over de sloot. Dit gaat de club opbreken. Ik zie het somber in.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je ziet het somber in wanneer je op de ranglijst kijkt, verder ben je te dom om analyses van beide wedstrijden naast elkaar te leggen en vergelijkingen te maken, laat staan conclusies uit te trekken.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids toevallig nog een receptenboek over voor kroes? Hij is al een meesterchef, maar tips van beginnelingen blijven altijd welkom, er kan maar net die ene tussenzitten.

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Daar is medicatie voor als je het altijd somber inziet. Depressie moet je serieus nemen. Mensen doen rare dingen als ze somber zijn. Ik hoop voor je dat je niet op 9 hoog woont. Fijne avond grote vriend.

Pietjanhendrik
376 Reacties
75 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

ajax loopt damage op in rotterdam. de top 2 loopt uit op ajax.

Kanthaaf
70 Reacties
875 Dagen lid
396 Likes
Kanthaaf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben het volkomen met Jurgen eens. (Misschien één “la” méér zelfs)

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@pietjanhendrik correctie binnenkort de top3 loopt uit op ajax

jabadabadoe
49 Reacties
69 Dagen lid
32 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Inderdaad te moeizaam voor de Xg van 3.3 vs. 0.5. Dit had natuurlijk gewoon 5-1 moeten zijn.

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Grappig, zoveel reacties waren er afgelopen donderdag niet toen feijenoord weer eens vernederd werd in Europa. Bevestigd maar weer eens de conclusie van fcupdate dat er dus enkel successupporters zijn van feijenoord. Overigens op Mike en Quarlon na.

Kanthaaf
70 Reacties
875 Dagen lid
396 Likes
Kanthaaf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En, wat denk je ? Géén gezeur over extra extra minuten, zoals bij sommige anderen. Is voor deze jongens niet nodig.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids je blijft schattig. Nu nog uit de luiers en je zolderkamertje uit.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids alias briesjuh de 23 jarig maagd uit Urk . Weet je wat nog grappiger is dat je als Ajacied meer en sneller reageert op Feyenoord artikelen dan die van je eigen club GET A LIFE

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

maar wat kereltje jurgen als ik geen ajaxcied blijk te zijn, zou jouw wereld helemaal instorten en je op je knieen om genade vragen haha. Jouw humor moet ik toch wel steeds om lachen haha.

Willemklein1950
109 Reacties
584 Dagen lid
1.013 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Zelfs geen glimlach ontlokt hij mij. Schat zijn leeftijd rond de 14/15 als ik zijn bijdragen hier zie. Mvg Willem Klein Feijenoorder van geboorte

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids weet je wat humor is van alles wat ik hierboven schrijf trek je alleen in twijfel dat je mischien geen ajacied bent hahahahahaha je laat mensen wel lachen hier hoor hey ahahaha ik zing even een liedje voor je :JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Feyenoord mist nog wat scorend vermogen. Steijn mist regelmatig, doelpunten van Paxiao worden gemist. Verder op de goede weg. Verdedigend sterk, middenvelders voldoende met kwaliteit. Ueda topscoorder, Mousa blijft zijn ding doen in combinatie met Sauer nog te weinig rendement.

Pietjanhendrik
376 Reacties
75 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

sauer moet eens gaan scoren. dat is het grote verschil met paxiao.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman paixiao word zeker gemist, maar ze moesten kiezen : nog een jaar houden en maar hopen dat hij niet dwars ging liggen omdat hij geen transfer kreeg (zijn genoeg voorbeelden van te vinden) OF verkopen en genoeg vertrouwen hebben in je jeugd. Sauer doet het zeker niet slecht, die doelpunten komen wel. Igor had ook 1 seizoen nodig om zijn draai te vinden en 3 seizoenen om volop te scoren.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

12deman Ueda doet wat hij moet doen scoort steeds maar vanaf links moet er meer scorend vermogen bij ja Sauer werkt hard goeie snelle dribbel alleen afmaken is niet eens matig maar slecht. Zodra Sauer zichzelf in betere stelling kan zetten om te schieten of beter vrij loopt om te schieten gaan de doelpunten wel komen

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 klopt. Enige nadeel is dat feyenoord dat probleem te vaak heeft gehad : goeie spelers die bij feyenoord gewoon niet uit de verf komen maar bij andere clubs (wereld)toppers zijn geworden. Met bastos als mooiste voorbeeld.

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens Ueda één op één.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong ik geloof wel dat Sauer beter kan kijk maar naar paixao en daarvoor luis sinisterra eerste jaar moeilijk daarna met veel individuele coaching allemaal betere spelers geworden. bij sauer wordt het alleen uitkomen na je dribbel vanwaar hij kan schieten .

Quarlon
834 Reacties
1.104 Dagen lid
3.536 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Utrecht is altijd een lastige tegenstander. Winnen van ze is altijd een goede prestatie. We moeten wel minder kansen missen. Dit gaat ze echt nog eens opbreken. Maar voor nu gewoon lekker op 1 en wat uitgelopen op Ajax. Prima zo

Geus
171 Reacties
917 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Braziliaan van jullie had ook tijd nodig voordat hij op het niveau kwam en naar de zwaar matige club (DKRW, scheids) van Frankrijk kon… zelfde als die hele donkere op rechts… Maar het is nog lang. Verwacht dat wij tweede worden van de top twee. En de kakkies kampioen. Wel hadden ze de eerste helft er wat meer mogen maken. Maar zij hadden iig geen 8 minuten extra speeltijd nodig om de

Geus
171 Reacties
917 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

punten binnen te harken

Ɗohan Jerksen
28 Reacties
31 Dagen lid
4 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke wedstrijd om naar te kijken! Feyenoord in de 1e helft duidelijk de betere ploeg. Ze bleven kansen creëren en Utrecht kwam er niet ech aan te pas. Barkas liet echter zien goed te kunnen keepen en hield Utrecht in de wedstrijd. In de tweede helft ging Utrecht meer meedoen en leek Feyenoord wat gas terug te nemen. Laatstgenoemde begonnen slap aan de tweede helft waar Utrecht goed van profiteerde. Waar Barkas de gehele wedstrijd een enorme sta in de weg bleek, vond ik Wellenreuther minden. Hij had een goede redding in de tweede helft, maar ging bij het tweede doelpunt erg traag naar de grond. Had daarnaast ook wat andere mindere momenten. Utrecht kwam terecht op gelijke hoogte, maar doordat Feyenoord fanatiek bleef aanvallen uiteindelijk toch de winst gepakt. Uiteindelijk ook wel terecht denk ik. Leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer om naar te kijken!

Voetbalanalist
221 Reacties
49 Dagen lid
157 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor de neutrale voetbal liefhebber, was het een mooie wedstrijd. Feyenoord eerste helft goed, Utrecht tweede wat beter. Maar drie puntjes weer binnen, en weer uitlopen op de "concurrentie"....

EttoE
22 Reacties
223 Dagen lid
51 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord heeft een voorsprong van drie punten op Feyenoord. Knap!

Zadkine
306 Reacties
639 Dagen lid
3.062 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaaf te zien dat er zoveel voetballiefhebbers zijn die de zondag vrijhouden om lekker naar Feyenoord te kijken zelfs vanuit het eindhovens als amsterdamse kamp. Top gasten we zullen jullie niet teleurstellen.

ERIMIR
3.752 Reacties
455 Dagen lid
38.191 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer van Utrecht, had toch wel een puntje verdiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Winst op een sterk utrecht. Na 8 wedstrijden bijna net zoveel punten als vorig seizoen na 10 (22 om 24), voorsprong van 3 punten op de kampioen en hebben de topscorer van de eredivisie : KROES IS COOKING

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

utrecht gaf niet op zoals andere clubs leuke spannende wedstrijd !!! EN ROOKIE VAN PERSIE WEER GEWONNEN!!!!!

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies Peter Prima COOKING.

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kroes mag blijven koken bij Ajax, bij Feyenoord heeft Don Kloese zijn zaakjes voor elkaar.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman 😉

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Veel moeite van feijenoord op de ploeg uit vorm FC Utrecht. Feijenoord zwijmelde enorm in de kuip en hoopte op genade dat net voor tijd kwam. Totaal niet het niveau van de landskampioen dat gisteren gewoon overtuigend won. Feijenoord steeds met de hakken over de sloot. Dit gaat de club opbreken. Ik zie het somber in.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je ziet het somber in wanneer je op de ranglijst kijkt, verder ben je te dom om analyses van beide wedstrijden naast elkaar te leggen en vergelijkingen te maken, laat staan conclusies uit te trekken.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids toevallig nog een receptenboek over voor kroes? Hij is al een meesterchef, maar tips van beginnelingen blijven altijd welkom, er kan maar net die ene tussenzitten.

Vriendje Stokvis
1.382 Reacties
381 Dagen lid
7.991 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Daar is medicatie voor als je het altijd somber inziet. Depressie moet je serieus nemen. Mensen doen rare dingen als ze somber zijn. Ik hoop voor je dat je niet op 9 hoog woont. Fijne avond grote vriend.

Pietjanhendrik
376 Reacties
75 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

ajax loopt damage op in rotterdam. de top 2 loopt uit op ajax.

Kanthaaf
70 Reacties
875 Dagen lid
396 Likes
Kanthaaf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ben het volkomen met Jurgen eens. (Misschien één “la” méér zelfs)

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@pietjanhendrik correctie binnenkort de top3 loopt uit op ajax

jabadabadoe
49 Reacties
69 Dagen lid
32 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Inderdaad te moeizaam voor de Xg van 3.3 vs. 0.5. Dit had natuurlijk gewoon 5-1 moeten zijn.

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Grappig, zoveel reacties waren er afgelopen donderdag niet toen feijenoord weer eens vernederd werd in Europa. Bevestigd maar weer eens de conclusie van fcupdate dat er dus enkel successupporters zijn van feijenoord. Overigens op Mike en Quarlon na.

Kanthaaf
70 Reacties
875 Dagen lid
396 Likes
Kanthaaf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En, wat denk je ? Géén gezeur over extra extra minuten, zoals bij sommige anderen. Is voor deze jongens niet nodig.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids je blijft schattig. Nu nog uit de luiers en je zolderkamertje uit.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids alias briesjuh de 23 jarig maagd uit Urk . Weet je wat nog grappiger is dat je als Ajacied meer en sneller reageert op Feyenoord artikelen dan die van je eigen club GET A LIFE

descheids
280 Reacties
17 Dagen lid
425 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

maar wat kereltje jurgen als ik geen ajaxcied blijk te zijn, zou jouw wereld helemaal instorten en je op je knieen om genade vragen haha. Jouw humor moet ik toch wel steeds om lachen haha.

Willemklein1950
109 Reacties
584 Dagen lid
1.013 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids Zelfs geen glimlach ontlokt hij mij. Schat zijn leeftijd rond de 14/15 als ik zijn bijdragen hier zie. Mvg Willem Klein Feijenoorder van geboorte

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@descheids weet je wat humor is van alles wat ik hierboven schrijf trek je alleen in twijfel dat je mischien geen ajacied bent hahahahahaha je laat mensen wel lachen hier hoor hey ahahaha ik zing even een liedje voor je :JALALALAALALALALALALALALALALAALLAAAAAAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!! JAALALALALAALALALALALLALAAAA FEYENOOOOORD 1 !!!!!!

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, Feyenoord mist nog wat scorend vermogen. Steijn mist regelmatig, doelpunten van Paxiao worden gemist. Verder op de goede weg. Verdedigend sterk, middenvelders voldoende met kwaliteit. Ueda topscoorder, Mousa blijft zijn ding doen in combinatie met Sauer nog te weinig rendement.

Pietjanhendrik
376 Reacties
75 Dagen lid
319 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

sauer moet eens gaan scoren. dat is het grote verschil met paxiao.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman paixiao word zeker gemist, maar ze moesten kiezen : nog een jaar houden en maar hopen dat hij niet dwars ging liggen omdat hij geen transfer kreeg (zijn genoeg voorbeelden van te vinden) OF verkopen en genoeg vertrouwen hebben in je jeugd. Sauer doet het zeker niet slecht, die doelpunten komen wel. Igor had ook 1 seizoen nodig om zijn draai te vinden en 3 seizoenen om volop te scoren.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

12deman Ueda doet wat hij moet doen scoort steeds maar vanaf links moet er meer scorend vermogen bij ja Sauer werkt hard goeie snelle dribbel alleen afmaken is niet eens matig maar slecht. Zodra Sauer zichzelf in betere stelling kan zetten om te schieten of beter vrij loopt om te schieten gaan de doelpunten wel komen

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
674 Reacties
1.105 Dagen lid
4.411 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jurgen😎👍 klopt. Enige nadeel is dat feyenoord dat probleem te vaak heeft gehad : goeie spelers die bij feyenoord gewoon niet uit de verf komen maar bij andere clubs (wereld)toppers zijn geworden. Met bastos als mooiste voorbeeld.

12deman
518 Reacties
98 Dagen lid
372 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens Ueda één op één.

jurgen😎👍
11 Reacties
1 Dag lid
2 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong ik geloof wel dat Sauer beter kan kijk maar naar paixao en daarvoor luis sinisterra eerste jaar moeilijk daarna met veel individuele coaching allemaal betere spelers geworden. bij sauer wordt het alleen uitkomen na je dribbel vanwaar hij kan schieten .

Quarlon
834 Reacties
1.104 Dagen lid
3.536 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Utrecht is altijd een lastige tegenstander. Winnen van ze is altijd een goede prestatie. We moeten wel minder kansen missen. Dit gaat ze echt nog eens opbreken. Maar voor nu gewoon lekker op 1 en wat uitgelopen op Ajax. Prima zo

Geus
171 Reacties
917 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Braziliaan van jullie had ook tijd nodig voordat hij op het niveau kwam en naar de zwaar matige club (DKRW, scheids) van Frankrijk kon… zelfde als die hele donkere op rechts… Maar het is nog lang. Verwacht dat wij tweede worden van de top twee. En de kakkies kampioen. Wel hadden ze de eerste helft er wat meer mogen maken. Maar zij hadden iig geen 8 minuten extra speeltijd nodig om de

Geus
171 Reacties
917 Dagen lid
703 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

punten binnen te harken

Ɗohan Jerksen
28 Reacties
31 Dagen lid
4 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke wedstrijd om naar te kijken! Feyenoord in de 1e helft duidelijk de betere ploeg. Ze bleven kansen creëren en Utrecht kwam er niet ech aan te pas. Barkas liet echter zien goed te kunnen keepen en hield Utrecht in de wedstrijd. In de tweede helft ging Utrecht meer meedoen en leek Feyenoord wat gas terug te nemen. Laatstgenoemde begonnen slap aan de tweede helft waar Utrecht goed van profiteerde. Waar Barkas de gehele wedstrijd een enorme sta in de weg bleek, vond ik Wellenreuther minden. Hij had een goede redding in de tweede helft, maar ging bij het tweede doelpunt erg traag naar de grond. Had daarnaast ook wat andere mindere momenten. Utrecht kwam terecht op gelijke hoogte, maar doordat Feyenoord fanatiek bleef aanvallen uiteindelijk toch de winst gepakt. Uiteindelijk ook wel terecht denk ik. Leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer om naar te kijken!

Voetbalanalist
221 Reacties
49 Dagen lid
157 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Voor de neutrale voetbal liefhebber, was het een mooie wedstrijd. Feyenoord eerste helft goed, Utrecht tweede wat beter. Maar drie puntjes weer binnen, en weer uitlopen op de "concurrentie"....

EttoE
22 Reacties
223 Dagen lid
51 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Feyenoord heeft een voorsprong van drie punten op Feyenoord. Knap!

Zadkine
306 Reacties
639 Dagen lid
3.062 Likes
Zadkine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gaaf te zien dat er zoveel voetballiefhebbers zijn die de zondag vrijhouden om lekker naar Feyenoord te kijken zelfs vanuit het eindhovens als amsterdamse kamp. Top gasten we zullen jullie niet teleurstellen.

ERIMIR
3.752 Reacties
455 Dagen lid
38.191 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jammer van Utrecht, had toch wel een puntje verdiend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Utrecht

Feyenoord
3 - 2
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
6
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
Groningen
8
3
15
5
Twente
8
3
13

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel