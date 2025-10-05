Ueda brengt De Kuip weer in extase: late overwinning op FC Utrecht

Feyenoord heeft de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht ternauwernood omgezet in een overwinning. Het werd 3-2 in De Kuip; met een laat doelpunt was de matchwinner. De Japanner scoorde in totaal twee keer en gaat met acht doelpunten aan kop op de topscorersranglijst. Koploper Feyenoord heeft weer een voorsprong van drie punten op Feyenoord.

FC Utrecht probeerde Feyenoord in de openingsfase met hoge druk te verrassen. De ploeg van Robin van Persie had aanvankelijk moeite om onder de pressing uit te voetballen, maar nam geleidelijk steeds nadrukkelijker het initiatief. Het spel speelde zich vooral af op de helft van de bezoekers, die zich voornamelijk moesten beperken tot tegenhouden. Na een paar gemiste mogelijkheden en een reeks hoekschoppen brak het duel open toen Targhalline met een schitterende steekpass Ayase Ueda wegstuurde. De Japanner bleef koel, omspeelde doelman Barkas en schoof de bal beheerst binnen.

Ook na de openingstreffer bleef Feyenoord domineren. Met name Targhalline bleef indruk maken op het middenveld door zijn rust aan de bal en dieptepasses. De thuisploeg kreeg via Sauer, Ueda en Ahmedhodzic kansen om de marge te vergroten, maar doelman Barkas hield Utrecht in de wedstrijd. Pas in de slotfase voor rust liet de ploeg van Ron Jans voor het eerst van zich horen, toen Feyenoord-huurling Zechiël gevaarlijk opdook voor Wellenreuther. De keeper redde bekwaam, waarna scheidsrechter Manschot floot voor de rust na een helft waarin Feyenoord veruit de bovenliggende partij was.

Na rust kreeg Feyenoord direct een domper te verwerken. Feyenoord-huurling Zechiël, die in de eerste helft nog een grote kans miste, liet de thuisploeg binnen drie minuten na de hervatting schrikken met een doeltreffend schot in de linkerhoek. De middenvelder vierde zijn treffer niet, maar verontschuldigde zich aan Het Legioen. Lang bleef de 1-1 echter niet op het scorebord. Enkele minuten later bracht Steijn De Kuip opnieuw in extase, door na een goede actie van Read in tweede instantie raak te schieten: 2-1. Het duel bleef daarna open, met kansen over en weer. Zo voorkwam Wellenreuther met een knappe reflex de gelijkmaker van Blake, terwijl Read en Steijn aan de andere kant verzuimden de marge te vergroten.

In een steeds feller duel liep de spanning richting het laatste kwartier verder op. Van Persie kreeg zelfs een gele kaart wegens commentaar op de leiding, terwijl FC Utrecht met invallers Bozdogan en Murkin het initiatief overnam. Wellenreuther moest opnieuw ingrijpen op een schot van Blake, maar kon niet voorkomen dat de gelijkmaker alsnog viel. Murkin maakte er met een droge knal 2-2 van, waarna De Kuip vreesde voor puntenverlies.

Maar opnieuw was daar Ueda. Twee minuten voor tijd rondde de Japanse topschutter een vlotte aanval over Lotomba, Hadj Moussa en Larin af. Ondanks hinder van Bozdogan kreeg hij de bal voorbij Barkas en tekende hij voor zijn tweede van de middag én zijn achtste van het seizoen. Met die goal bezorgde hij Feyenoord alsnog de zege in een enerverend duel.

