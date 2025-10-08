Italiaanse jeugdtalenten trainen met piratenlapjes voor hun oog

Italiaanse jeugdtalenten, die onderdeel uitmaken van Italië onder 21, hebben dinsdag met ooglapjes op getraind. Dat was een maatregel van Silvio Baldini, de nieuwe coach van de selectie.

Vorig seizoen was Baldini coach van Pescara (na afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Serie B) en zagen toen al dat hij bijzondere methodes gebruikt om zijn spelers beter te maken. "De coach komt met veel ideeën en we luisteren naar zijn instructies. Met deze coach werken we hard en intensief, maar we maken ook kennis met nieuwe trainingsmethoden”, legt middenvelder Antonino De Marco uit.

De huidige speler van Potenza (Serie C) kijkt dan ook niet op van het experiment met het ooglapje (benda sull’occhio in het Italiaans). "We hebben bijvoorbeeld een keer geblinddoekt getraind, dat was niet eenvoudig. De coach vertelde ons dat dit ons visueel helpt, omdat je je bij balbezit meer richt op controle en je technisch beter wordt,” zegt De Marco. Bij een ooglapje zouden spelers ook langer en meer gefocust blijven. Bij beperkt zicht moeten de hersenen namelijk sneller analyseren.