Nederlandse keeper (23) houdt de nul op 'historische avond' voor Shelbourne FC

Zijn naam zal bij weinig Nederlandse voetballiefhebbers een belletje doen rinkelen, maar Wessel Speel heeft donderdagavond zijn debuut in de Conference League luister bijgezet met een clean sheet. De 23-jarige doelman speelde met het Ierse Shelbourne FC in een historische wedstrijd met 0-0 gelijk tegen het Zweedse BK Häcken.

De in Gouda geboren Speel (23) speelde drie jaar in de jeugdopleiding van FC Utrecht. In de zomer van 2020 vertrok hij uit de Domstad om zijn geluk te beproeven in de Verenigde Staten. Daar speelde hij voor het Universiteitsteam van de Hofstra University en later Long Island RR en Blue Devils. In februari van dit jaar sloot hij zich vervolgens aan bij het tweede elftal van Minnesota United, een club die uitkomt in de MLS.

Namens Minnesota maakte Speel afgelopen juni zijn debuut in de hoogste Amerikaanse competitie. Een maand later verliet hij zijn Amerikaanse werkgever tijdelijk voor een verhuurperiode bij Shelbourne. De doelman debuteerde in de tweede ronde van de kwalificatiereeks voor de Champions League, in een uitduel bij Qarabag, voor de Ierse club. Die wedstrijd ging met 1-0 verloren, nadat de Ieren nog zonder Speel ook thuis al met 0-3 op de broek hadden gekregen. Vervolgens ging het tegen HNK Rijeka ook mis in de voorrondes van de Europa League, maar kwalificatie voor de Conference League werd wél afgedwongen, in een tweeluik met het Noord-Ierse Linfield.

Het startbewijs voor het derde Europese clubtoernooi is niets minder dan 'historisch' voor Shelbourne, zo schrijft de Irish Independent. De club slaagde er in de 130-jarige clubgeschiedenis namelijk nog niet eerder in om via de voorrondes een plek in een Europees hoofdtoernooi af te dwingen. Het debuut leverde bovendien direct het eerste punt op voor Speel en zijn ploeggenoten. Häcken had wel degelijk veel meer balbezit dan Shelbourne, maar Speel hoefde slechts één echte redding te verrichten. Later in het toernooi speelt Speel alsnog zijn eerste profwedstrijd op Nederlandse bodem. Tijdens de vierde speelronde speelt Shelbourne namelijk een uitwedstrijd bij AZ, dat donderdagavond een pijnlijke 4-0 nederlaag leed op bezoek bij AEK Larnaca. Op 11 december volgt een thuiswedstrijd tegen de grote favoriet voor de eindzege, Crystal Palace. De FA Cup-winnaar begon donderdag aan een 0-2 uitzege op Dynamo Kiev aan het toernooi ondanks een rode kaart voor voormalig Ajax-speler Borna Sosa.