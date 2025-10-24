Arjan Veurink maakt zijn officiële debuut als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen in de oefeninterland tegen Polen. De wedstrijd begint om 18.00 uur en is live te volgen via televisie en livestream. Het duel wordt gespeeld in de Polsat Plus Arena in het Poolse Gdansk, waar de ploeg van Veurink de nieuwe interlandperiode aftrapt.

Omdat Nederland als tweede eindigde in de Nations League-groep, doet het deze week niet mee aan de finales of promotiewedstrijden. In plaats daarvan kiest Veurink ervoor om oefenduels te spelen, met Polen als eerste test. Voor de bondscoach is het een kans om zijn ideeën te laten zien en nieuwkomers te beoordelen in een minder druk interlandblok.

Waar te zien: tv en livestream

Artikel gaat verder onder video

De interland Polen – Nederland is vanaf 17.45 uur live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app, en op NPO 1 Extra (kanaal 81). De aftrap is om 18.00 uur. Opvallend: bij dit oefenduel wordt geen VAR ingezet.

Nieuwe namen en afwezigen

Veurink moet het doen zonder Daphne van Domselaar en Chasity Grant, die geblesseerd zijn afgehaakt. Daar tegenover staan mogelijke debuten voor Lieske Carleer en Ella Peddemors, die beiden voor het eerst bij de selectie zitten. Ook is het een bijzonder moment voor Sherida Spitse, die bezig is aan haar laatste interlandperiode. De recordinternational met 247 caps neemt komende week in eigen land afscheid, tijdens het duel met Canada.

De Oranje Leeuwinnen troffen Polen tot dusver drie keer eerder en wonnen twee van die duels. De laatste ontmoeting, in april 2023, eindigde in een overtuigende 4-1 zege voor Nederland dankzij doelpunten van Lieke Martens (2), Lineth Beerensteyn en Jill Roord.

Opstelling Oranje Vrouwen

Omdat Daphne van Domselaar niet inzetbaar is, verdedigt Lize Kop vrijdagavond het doel van de Oranje Leeuwinnen. Bondscoach Veurink stelt in de achterhoede een viermanslinie op met Janou Levels, aanvoerder Dominique Janssen, Veerle Buurman en Kerstin Casparij.

Het middenveld wordt gevormd door Wieke Kaptein, Jill Roord en Jackie Groenen, terwijl de aanval bestaat uit Lineth Beerensteyn, Vivianne Miedema en Esmee Brugts. Op de reservebank nemen onder anderen Damaris Egurrola, Lieske Carleer, Victoria Pelova en Ella Peddemors plaats.

Opstelling Oranje: Kop; Casparij, Buurman, Janssen, Levels; Roord, Groenen, Kaptein; Beerensteyn, Miedema, Brugts